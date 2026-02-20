

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Imola hanno arrestato un 19enne napoletano per tentata truffa aggravata in concorso. L’attività che ha portato all’arresto del giovane nasce da un approfondimento investigativo dei Carabinieri, allertati da svariate telefonate al 112 in merito a diversi episodi di truffe ai danni delle persone anziane.

Una signora sull’ottantina ha riferito ai militari di essere stata contattata al telefono di casa da un sedicente finanziere, informandola che la propria autovettura era stata utilizzata per commettere una rapina a una gioielleria di Bologna e che era necessario, al fine di evitarle conseguenze penali, effettuare una comparazione tra la refurtiva rinvenuta ed i gioielli in suo possesso. La donna, nonostante si trovasse sotto la continua pressione telefonica fatta dal finto finanziere, insospettita dal tono di voce dell’interlocutore, ha desistito e ha chiesto aiuto al proprio vicino di casa (un carabiniere in congedo), ma udita la voce dell’uomo la telefonata veniva immediatamente interrotta.

I Carabinieri, dopo accurate ed immediate ricerche, hanno rintracciato il giovane truffatore nelle vicinanze dell’abitazione della vittima e lo hanno arrestato. Al termine delle operazioni, il 19enne, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, è stato accompagnato in Tribunale, in attesa del giudizio direttissimo. L’arresto è stato convalidato dal Giudice e in attesa della sentenza posticipata per la richiesta dei termini a difesa, il presunto responsabile è stato sottoposto agli arresti domiciliari.