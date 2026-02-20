Il Comune di Mirandola informa i cittadini che è stata pubblicata dalla Regione Emilia-Romagna la raccolta di manifestazioni di interesse rivolta a cittadini, lavoratori e nuclei familiari interessati a ottenere alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS) in affitto a canone calmierato. L’avviso è finalizzato a costituire elenchi di potenziali assegnatari per appartamenti di proprietà di Comuni e Aziende Casa che saranno resi disponibili in seguito alla loro ristrutturazione.
Le candidature potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 26 febbraio 2026 alle ore 12:00 del 6 maggio 2026, esclusivamente tramite modulo online. Per accedere alla piattaforma è necessario essere in possesso di SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
L’iniziativa è parte delle azioni della Regione per potenziare l’offerta di alloggi a canone sostenibile, rispondendo alle esigenze abitative delle famiglie e dei lavoratori con redditi medio-bassi, attraverso la valorizzazione degli alloggi pubblici non utilizzati e in fase di rigenerazione.
Possono presentare domanda i cittadini e le famiglie che soddisfano i requisiti previsti dall’avviso regionale, che riguardano tra gli altri:
- residenza o attività lavorativa in Emilia-Romagna,
- limiti ISEE e di reddito del nucleo familiare,
- assenza di sfratti per morosità o di precedenti occupazioni abusive di immobili,
- non essere titolari di diritto di proprietà su altri alloggi nel territorio regionale.
Una volta raccolte le manifestazioni di interesse, la Regione trasmetterà gli elenchi ai Comuni e alle Aziende Casa, che provvederanno ad approvare i regolamenti comunali, definire le graduatorie e assegnare gli alloggi ERS, nonché gestire le relative locazioni.
Per informazioni sull’avviso e sulla procedura di adesione è attiva la casella e-mail dedicata: avvisocittadiniERS@regione.emilia-romagna.it.