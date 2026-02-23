

In occasione della presentazione pubblica della seconda Variante al Piano Urbanistico Generale, che si è svolta sabato 21 febbraio in Salaborsa, il Comune di Bologna ha lanciato un ulteriore strumento di ascolto rivolto a tutta la cittadinanza.

Si tratta di un questionario online che ha l’obiettivo di raccogliere opinioni e proposte su temi quali la rigenerazione urbana, l’abitare, la sostenibilità, i servizi di prossimità e la qualità dello spazio pubblico.

Gli esiti del questionario serviranno a orientare le scelte dell’Amministrazione sui futuri progetti di trasformazione e rigenerazione urbana della città. In particolare, le informazioni raccolte saranno utilizzate per la definizione degli obiettivi e dei criteri orientativi da inserire in avvisi pubblici di manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di Accordi operativi che prevedano usi residenziali, turistici o ricettivi, per tenere in considerazione le esigenze e le suggestioni della cittadinanza.

La compilazione richiede circa 10-15 minuti e avviene tramite questo link.

Il questionario resterà aperto fino al 31 marzo.

L’iniziativa fa parte del percorso di coinvolgimento della cittadinanza per la seconda Variante del Piano Urbanistico Generale ed è realizzata dal Comune di Bologna in collaborazione con la Fondazione IU Rusconi Ghigi.