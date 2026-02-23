

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



I Carabinieri della Stazione Bologna hanno arrestato un 29enne e un 37enne, tunisini, senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arresti sono stati eseguiti durante un servizio antidroga che i militari stavano effettuando nel centro cittadino, con particolare riferimento al Parco della Montagnola per verificare la presenza di persone dedite alla vendita di sostanze stupefacenti.

Alla vista dei due soggetti che si stavano aggirando con fare sospetto, avvicinandosi ad altri avventori del parco, i Carabinieri li hanno identificati e perquisiti. Le operazioni di ricerca sono terminate col ritrovamento di una trentina di grammi di hashish, una dose di cocaina e un centinaio di euro in contanti che il 37enne occultava nel tutore della spalla. Il materiale rinvenuto dai Carabinieri è stato sequestrato.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, i presunti responsabili sono stati accompagnati in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto e il contestuale processo con rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato e in attesa della sentenza che è stata posticipata, i due tunisini sono stati rimessi in libertà e, su disposizione del Giudice, accompagnati in un Centro di permanenza per il rimpatrio.