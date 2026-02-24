E’ promossa dal Comitato per il NO al referendum costituzionale, la tavola rotonda “Due Generazioni, un solo NO. Giustizia, Costituzione, Democrazia” lunedì 9 marzo, alle ore 21 presso la Sala dei Giuristi del Palazzo della Partecipanza Agraria di Nonantola. L’incontro è libero e aperto a tutti.
L’iniziativa è per promuovere le ragioni del NO al referendum sulla Legge Nordio sulla separazione delle carriere dei magistrati, previsto per il 22 e 23 marzo 2026.
Intervengono all’incontro Vasco Errani presidente Istituto Alcide Cervi, già presidente Regione Emilia-Romagna, Frida Fruggeri coordinatrice Rete degli Studenti Medi Emilia-Romagna e Francesco Tavernari referente Unione Giovani di Sinistra Modena.
Spazio aperto alle domande e al dibattito con il pubblico.