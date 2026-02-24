

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Con la primavera alle porte entrano in vigore i nuovi orari per il Bicibox di via Cecati, inaugurato a gennaio: tutti i servizi dall’officina al noleggio bike sono da oggi accessibili da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19; sabato dalle 8.30 alle 12.30.

La nuova velostazione situata accanto alla fermata del Minibù e a ridosso del parcheggio scambiatore di via Cecati, da sempre punto strategico per raggiungere il centro storico, rappresenta un presidio importante per la mobilità sostenibile. La struttura mette infatti a disposizione 55 posti bici all’interno di un deposito chiuso e videosorvegliato, accessibile 24 ore su 24 tramite l’App SostaRe, già utilizzata per la sosta sulle strisce blu e per le altre velostazioni cittadine.

Inoltre, il Bicibox di via Cecati ospita un’officina per la riparazione di cicli e monopattini, con vendita di ricambi e accessori, un servizio di noleggio bici e un punto informativo dedicato al cicloturismo e alle ciclovie del territorio reggiano.

L’accesso al deposito bici avviene con l’applicazione SostaRe, scaricabile gratuitamente da Google Play Store o App Store, un sistema semplice e digitale che consente, previa registrazione, di acquistare i ticket e aprire il box direttamente dal proprio smartphone. Una volta effettuata la registrazione, si acquistano i ticket necessari alla sosta. Per aprire l’ingresso del deposito basta sbloccare l’apertura mediante l’apposito comando dalla app; al deposito può accedere al deposito solo un utente alla volta. Le tariffe variano a seconda del tipo di abbonamento: dai 100 euro per un abbonamento annuale valido per 365 giorni, ai 12 euro sufficienti per un abbonamento mensile, fino alla tariffa giornaliera al costo di 2 euro.

Il Bicibox di via Cecati offre anche servizi di noleggio con i mezzi a due ruote del servizio Bicittà (al costo di 2,5 euro all’ora, 10 euro al giorno, 50 euro al mese), ebike da città (25 euro al giorno, 75 euro alla settimana e 200 euro al mese), inoltre è disponibile il noleggio di trekking ebike e di e-cargobike. Infine, con abbonamento e applicazione è possibile utilizzare indifferentemente il deposito di via Cecati o quello al piano interrato di piazzale Marconi in cui da oltre 10 anni è attiva una velostazione. Anche le bici e le ebike noleggiate potranno essere riportate in una delle due stazioni indipendentemente da dove si è effettuato il noleggio.