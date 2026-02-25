

Domenica 1 marzo 2026 dalle ore 15.30 in Piazza Zanti l’Associazione “Cuariegh on the Road” organizza la Festa di Carnevale, con il patrocinio del Comune di Cavriago. Le ragazze ed i ragazzi dell’associazione ormai da qualche anno animano il carnevale cavriaghese ed offrono ai bambini ed alle famiglie un piacevole momento di ritrovo e divertimento in occasione del carnevale.

Il pomeriggio sarà animato da giochi, saranno presenti truccabimbi e gonfiabili. Sarà organizzato un punto ristoro con patatine, nuggets di pollo e bibite.

Alle 16.30 prenderà il via la sfilata delle maschere.

“Cavriago ancora una volta si distingue per la particolare vivacità del volontariato: in questo caso i protagonisti sono giovani volontarie e volontari che si adoperano per creare momenti importanti di vita insieme. Esprimo loro la più viva gratitudine dell’Amministrazione per questo bel gesto di cura nei confronti dei più piccoli ma più in generale per la scelta di cittadinanza attiva e responsabile che il loro impegno quotidiano rappresenta” commenta la Sindaca che chiude: “non mi resta che rinnovare anche per quest’anno l’invito a tutta la cittadinanza di partecipare al Carnevale in Piazza Zanti”

L’iniziativa sarà ad ingresso libero.