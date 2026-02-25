

Sono stati 110 le ragazze i ragazzi che lunedì 23 febbraio hanno affollato i locali della biblioteca di Albinea per poter dialogare con i responsabili del personale di 8 aziende del territorio. Scopo? Presentarsi, dialogare, consegnare il curriculum e poter andare ad occupare una delle posizioni lavorative ricercate dalle stesse aziende.

Ecco in sintesi cos’è stato lo “Younger Job Day”: un evento promosso dal Centro per l’Impiego di Reggio, su iniziativa e con la collaborazione dell’Informagiovani dell’Unione Colline Matildiche, che per la prima volta è stato organizzato sul territorio dell’Unione Colline Matildiche (che comprende i Comuni di Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo) e che ha trasformato la biblioteca (che il lunedì mattina è chiusa) in un grande hub pieno di giovani, che si sono alternati nelle diverse postazioni dislocate tra il piano terra e il primo piano dell’edificio.

“Questa iniziativa è molto interessante perché ci permette di entrare in contatto diretto con le aziende; cosa che altrimenti sarebbe difficile – Ha spiegato il 31 enne reggiano Davide – Oggi farò ben otto colloqui e potrò spiegare di persona l’esperienza che ho maturato sin qui e ciò che mi piacerebbe fare in futuro”.

Sveva, anche lei reggiana, ma ventenne ha apprezzato particolarmente “il poter stare faccia a faccia con chi offre il lavoro”. “Di solito spediamo e-mail e aspettiamo di essere ricontattati – ha proseguito – ma, o non accade, o ci voglio mesi. Grazie a questo Job Day invece ognuno di noi è protagonista. Oltre a incontrare le aziende inoltre – ha concluso – ho scoperto quanto aiuto possano darmi sia il Centro per l’Impiego che l’Informagiovani-Infolavoro dell’Unione”.

Infine Edoardo, 21enne di Albinea, con il volto sorridente ha spiegato: “Sono qui grazie all’Informagiovani e vedo che ci sono tante aziende del mio territorio. Spero di poter trovare un ruolo che sia adatta a quello che cerco e che i reclutatori vedano in me un profilo interessante per loro”.

Le aziende presenti, con i loro addetti alla selezione del personale, sono state: Nem, Gran Terre Parmareggio, Conad, Autofficine Corti Srl, Electric 80 Group, Bosch, Rexroth Oil Control Spa, Rail Srl e Credemtel.

“Vedere i ragazzi e le ragazze di persona fa tutta la differenza del mondo per noi – ha spiegato Andrea Corti di Autofficine Corti – E’ solo parlando che posso conoscere le persone e capire chi vorrei che diventasse un nostro collaboratore di domani. Il foglio di carta riporta solo le qualifiche di chi lo spedisce, ma chi si è seduto davanti a me ha un carattere, un’attitudine al lavoro e un desiderio di imparare che non potrei cogliere se non guardandolo negli occhi. Sono sicuro che solo da una persona giusta possa emergere un ottimo professionista”.

“Dobbiamo senza dubbio ringraziare il Centro per l’Impiego e L’informagiovani-Infolavoro per averci dato l’occasione di incontrare così tanti giovani del territorio per investire sulle

nostre risorse e generare valore – ha spiegato Chiara Iubini, hr specialist di Granterre – Noi stiamo cercando ragazzi e ragazze volonterosi a cui poter insegnare e a cui trasmettere i nostri valori”.

La mattinata è iniziata con la registrazione dei partecipanti e una breve presentazione delle aziende in sala civica. A seguire gli 8 responsabili si sono suddivisi nei loro 8 desk preparati in biblioteca e hanno iniziato i colloqui conoscitivi, che si sono conclusi in tarda mattinata.