“Le lavoratrici e i lavoratori coinvolti nella crisi Realco potranno aprire un conto corrente dedicato all’anticipo della cassa integrazione con EmiliaBanca Credito Cooperativo, così da evitare il rischio di restare alcuni mesi senza reddito in attesa dell’effettiva erogazione”.

Lo annuncia l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, nell’ambito della crisi Realco di Reggio Emilia che interessa 140 punti vendita e circa 1.500 lavoratori, diretti e indiretti, come trasporti e logistica in tutta l’Emilia-Romagna. Il gruppo, nel corso dei tavoli di crisi convocati dalla Regione, ha comunicato che la richiesta di Cassa integrazione per cessazione riguarda 352 lavoratrici e lavoratori.

“Abbiamo condiviso con EmiliaBanca questo percorso, e desidero ringraziare personalmente il presidente Gianluca Galletti e tutto l’istituto per la sensibilità dimostrata e l’aiuto concreto che si offre in questo modo a chi sta pagando in prima persona lo stato di difficoltà del Gruppo Realco- aggiunge Paglia-. Il forte radicamento della Banca nei territori interessati sarà certamente di aiuto”.

“Da parte della Regione Emilia-Romagna- conclude l’assessore- continua il massimo impegno affinché si arrivi nel più breve tempo possibile a una soluzione positiva per una vertenza che sta destando forte e diffusa preoccupazione”.