Si conclude domenica 1° marzo alle ore 16 , al Cinema Teatro Boiardo, la rassegna di Teatro per famiglie con lo spettacolo “Cenerentola 301” della compagnia Burambò. In scena, due narratori provano a raccontare la celebre fiaba di Cenerentola, ma i pupazzi prendono vita, rivendicano idee proprie e cambiano il corso della storia, rendendo sempre più sottile il confine tra realtà e finzione. Lo spettacolo è consigliato a partire dai 6 anni e unisce teatro d’attore e teatro di figura.

La rassegna di teatro per famiglie si svolge nell’ambito di Sciroppo di Teatro®, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione che mette in rete gli Assessorati alla Cultura, alla Sanità e al Welfare della Regione Emilia-Romagna per promuovere il teatro per famiglie come strumento di welfare culturale e coesione sociale.

Dedicato ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, il progetto si fonda su un presupposto centrale: la cultura come elemento fondamentale per la salute e il benessere delle persone.

Cinema Teatro Boiardo Via XXV aprile, 3 – 42019 Scandiano

Orari biglietteria dal lunedì al mercoledì, ore 9-12 nei giorni di apertura del cinema, il giorno dello spettacolo dalle ore 15

Biglietti Adulto 7€ – Bambino 6€ – con Family&Friends Pass Sciroppo di Teatro® 3€

Vendita biglietti online su vivaticket.com