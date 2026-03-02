

Nei mesi di marzo e aprile il FabLab Junior di Casa Corsini, polo dell’innovazione e della formazione del Comune di Fiorano Modenese, propone un nuovo ciclo di laboratori gratuiti di STEAM Education rivolti a bambine e bambini, ragazze e ragazzi dai 6 ai 14 anni.

Il programma è promosso dal Comune e condotto dall’Associazione Lumen con il sostegno di Fondazione di Modena; è in sintonia con le strategie di Repubblica Digitale, l’iniziativa nazionale dedicata alla diffusione delle competenze digitali, scientifiche, creative e all’educazione alle tecnologie del futuro, in età scolare.

Gli incontri si svolgono al FabLab Junior di Casa Corsini, dalle 17 alle 18, con partecipazione gratuita e iscrizione obbligatoria. Il calendario prevede anche appuntamenti particolari, i Family Lab, nei quali un genitore o un parente può partecipare vivendo in prima persona l’esperienza formativa.

Il primo appuntamento sarà giovedì 5 marzo con Rachel e l’amore per il mare (Family Lab, 6–9 anni): la robotica accompagna il racconto di Rachel Carson e il suo sguardo sugli oceani, tra cura dell’ambiente e responsabilità collettiva. Giovedì 19 marzo segue Un regalo per papà (6–9 anni): un laboratorio di costruzione e thinkering in cui materiali di recupero diventano un oggetto pensato per i papà.

Lunedì 23 marzo arriva Robo-Rabbit 2.0 (10–14 anni): un laboratorio di coding e ingegneria con i LEGO, con la creazione di un coniglietto robotico legato all’atmosfera pasquale. Lunedì 13 aprile il percorso prosegue con Ozobotanico (6–9 anni): il robottino Ozobot guida un’esplorazione tra piante e fiori, con un viaggio che intreccia osservazione, botanica e gioco. Lunedì 20 aprile è la volta di LEGO a sei zampe (10–14 anni): i partecipanti costruiscono e programmano un robottino “impollinatore”, collegando tecnologia e cicli della natura. Martedì 28 aprile chiude il programma Bioplastica dalle alghe (Family Lab, 6–9 anni): un laboratorio dedicato a chimica e biologia, con la produzione di una plastica sostenibile a partire dalle alghe.

I posti disponibili sono limitati, l’iscrizione avviene via mail scrivendo a info@casacorsini.mo.it.