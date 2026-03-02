

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Domani, martedì 3 marzo 2026, alle ore 21:00, le mura del teatro cittadino vibreranno sulle note di uno dei capolavori assoluti della storia del rock con lo spettacolo “The Wall Dance Tribute”.

Lo spettacolo, prodotto dalla MM Contemporary Dance Company con la coreografia firmata da Michele Merola, si configura come una potente fusione multidisciplinare di musica, danza, recitazione e videoproiezioni. L’opera trae ispirazione diretta da The Wall, il concept album dei Pink Floyd del 1979 che ha segnato un’epoca come manifesto di protesta contro una società oppressiva e priva di libertà.

Nato dalla rabbia e dalla frustrazione del leader della band, Roger Waters, il racconto segue la vita del suo alter ego sulla scena, la rockstar Pink. Sul palco, il pubblico assisterà alla costruzione simbolica di quel muro che separa l’individuo dal mondo, mattone dopo mattone: la perdita del padre in guerra; le vessazioni di un sistema scolastico frustrato; il rapporto asfissiante con una madre iperprotettiva; le pressioni logoranti dello show-business e il ricorso alla droga.

Nonostante il delirio e l’isolamento, lo spettacolo punta verso un finale di rinascita. Al culmine della sua crisi, il protagonista Pink ritrova la forza interiore necessaria per abbattere la barriera, liberandosi finalmente dalle oppressioni per riaprirsi al contatto con il prossimo.

Informazioni e Biglietteria

L’evento è una produzione che vede la collaborazione della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, della Fondazione I Teatri di Reggio Emilia e del Ravenna Festival.

Per prenotazioni e acquisto biglietti: tel. 0522 839756 / 0522 839761; ufficiocultura@comune.guastalla.re.it