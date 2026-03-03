

È in programma per martedì 10 marzo, dalle 9.30 alle 17.00, l’edizione 2026 del Career Day dell’Università di Bologna che, giunto alla sua quattordicesima edizione, metterà in contatto importanti realtà aziendali con laureande, laureandi, neolaureate e neolaureati dell’Alma Mater, al Padiglione 33 di Bologna Fiere.

È una delle principali Job Fair organizzate da un’università italiana, pronta ad accogliere quest’anno 175 aziende nazionali e multinazionali interessate a presentarsi per ricercare e incontrare laureande, laureandi, neolaureate e neolaureati dell’Università di Bologna, iscritte e iscritti all’ultimo anno delle lauree triennali, alle lauree magistrali, agli ultimi due anni delle lauree a ciclo unico, laureate e laureati di tutti i cicli da non oltre 36 mesi, iscritte e iscritti ai master dell’Ateneo, diplomate e diplomati ai master da non oltre 24 mesi, dottorande e dottorandi, dottoresse e dottori di ricerca dell’ultimo ciclo.

Le aziende presenti saranno a disposizione per fornire informazioni sugli sbocchi occupazionali, opportunità e modalità di inserimento lavorativo, raccogliere candidature e conoscere potenziali interessati alle loro ricerche. Nell’arco della giornata sarà, inoltre, possibile partecipare a 16 workshop aziendali nei quali saranno fornite utili informazioni rispetto alla cultura aziendale, ai profili ricercati e alle modalità di candidatura delle realtà aziendali che si presentano.

Chi si iscrive all’evento potrà caricare, in una piattaforma informatica dedicata, il proprio CV (visibile alle aziende) e incontrare presso gli stand sia referenti risorse umane sia manager delle realtà aziendali presenti, sostenendo brevi colloqui conoscitivi e di orientamento al mondo del lavoro.

Saranno anche presenti alcuni servizi di Ateneo, tra cui: il Job Placement, che ha organizzato direttamente l’iniziativa in collaborazione con BolognaFiere; il Servizio Orientamento al lavoro; il Servizio Tirocini; l’associazione Almae Matris Alumni e i servizi dell’Area del Personale dell’Ateneo. Nell’area Speech Space si terranno interventi sui servizi d’Ateneo per l’avvicinamento e l’inserimento nel mondo del lavoro e il percorso di carriera.

Anche quest’anno partecipa all’evento ART-ER, con uno stand dedicato al progetto “Talenti Emilia-Romagna”, con l’obiettivo di far conoscere i servizi gratuiti che i Comuni dell’Emilia-Romagna offrono ai giovani talenti: orientamento, supporto burocratico-amministrativo e networking.

Il 70% delle aziende presenti ha almeno una sede in Emilia-Romagna, a dimostrazione del forte legame tra Ateneo e strutture imprenditoriali del territorio.

Rispetto ai settori di attività economica il 52% afferisce al settore dei servizi avanzati (ICT, consulenze ingegneristiche e manageriali, servizi professionali, bancari e assicurativi, trasporti e logistica, GDO), il restante 48% appartiene al settore manifatturiero (alimentare, meccanica, meccatronica, elettronica, edilizia, chimica e farmaceutica).

La maggioranza dei profili professionali richiesti dalle aziende sono nell’ambito delle lauree STEM ed Economia/Statistica. Non mancano comunque posizioni anche per profili di diversi ambiti disciplinari, tra cui giurisprudenza, lingue, psicologia, scienze agro-alimentari e farmacia.

Maggiori informazioni sul sito del Career Day e sulla App Job Placement.