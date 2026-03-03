

Nasce il format radiofonico ‘Radio in Corsia’ per raccontare in modo nuovo la sanità, la salute e le sue sfide. Per la prima volta in provincia, un programma radiofonico sull’emittente ‘Linea Radio’ sarà interamente dedicato alla sanità.

L’obiettivo del programma, ideato e promosso insieme all’Ospedale di Sassuolo SpA, è rispondere alle curiosità e ai dubbi delle persone, fare informazione sui temi importanti legati alla salute e raccontare come sta cambiando l’assistenza sanitaria. In modo autorevole, chiaro e accessibile a tutti.

Il progetto prevede un ciclo di 24 puntate della durata di circa 20 minuti ciascuna, durante le quali la conduttrice e scrittrice Nicoletta Magnani incontrerà i professionisti sanitari dei diversi reparti dell’Ospedale, approfondendo di volta in volta un tema specifico legato alla loro specialità di competenza. Tra i tanti temi scelti, si parlerà ad esempio di endometriosi, sicurezza radiologica, corretta alimentazione, vertigini, disturbi delle vie respiratorie…

Il format è pensato per valorizzare le professionalità sanitarie e, al tempo stesso, rispondere in modo efficace ai dubbi e alle curiosità della popolazione, attraverso un linguaggio semplice e comprensibile. Il nuovo programma radiofonico nasce infatti in un contesto storico nel quale l’utilizzo crescente dell’intelligenza artificiale e del web alimenta false aspettative e confusione, quando non notizie del tutto false, spesso legate proprio al mondo della salute.

Le puntate andranno in onda ogni primo e terzo giovedì del mese, a partire dalle ore 10.30. Sarà possibile ascoltare la trasmissione sulla frequenza FM 101.3 MHz o dalla app scaricabile dagli store IOS e Android. Subito dopo, per tutti gli ascoltatori, il contenuto sarà reso accessibile sul sito www.linearadio.com gratuitamente in un Podcast.

A seguito della messa in onda, inoltre, sarà attivato un canale Whatsapp che gli ascoltatori potranno usare per inviare domande al professionista. Tra queste, ne verranno selezionate alcune alle quali lo specialista risponderà nella puntata successiva, prima dell’introduzione del nuovo argomento.

Si parte il 5 marzo, con una puntata introduttiva per raccontare come è nato il progetto e come sarà sviluppato. Il calendario completo delle puntate sarà diffuso sui social ufficiali dell’Ospedale di Sassuolo e sul sito di Linea Radio.