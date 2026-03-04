

Venerdì 6 marzo 2026 al Palamadiba torna la Coppa Ruffini, la storica gara di matematica a squadre promossa dal Dipartimento FIM di Unimore. Oltre 180 studenti, divisi in 26 squadre provenienti da diverse province del Nord Italia, si sfideranno a colpi di logica e problem solving. In palio l’accesso alle finali nazionali di Cesenatico organizzate dall’Unione Matematica Italiana.

È il Dipartimento Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche – FIM di Unimore a promuovere e organizzare anche quest’anno la Coppa Ruffini, la prestigiosa gara di matematica a squadre dedicata agli studenti delle scuole superiori, che venerdì 6 marzo 2026 al Palamadiba giunge alla sua XXII edizione.

L’appuntamento, nel quale il Dipartimento FIM di Unimore conferma il proprio impegno nella promozione della cultura scientifica e nella valorizzazione delle eccellenze del territorio, è tra i momenti più significativi dell’intensa attività di organizzazione di competizioni scientifiche del FIM.

Saranno 26 le squadre partecipanti, per un totale di oltre 180 giovani talenti in gara provenienti dalle province di Modena e Reggio Emilia e, inoltre, da Mantova, Monza, Piacenza, Parma, Carrara e Milano. Ogni istituto schiererà una squadra composta da sette studenti, chiamati a collaborare per risolvere 21 complessi quesiti matematici, predisposti da un gruppo di esperti coordinati dal professor Rosolini dell’Università di Genova. La gara sarà caratterizzata da un sistema di verifica delle risposte in tempo reale, che consentirà a concorrenti e pubblico di seguire l’andamento della classifica sugli schermi, minuto dopo minuto.

La competizione, che sarà aperta dai saluti dell’Assessore alle Politiche educative e al Rapporto con l’Università del Comune di Modena, Federica Venturelli, e del Direttore del Dipartimento FIM, prof. Sergio Polidoro, si concluderà con la cerimonia di premiazione.

Per le squadre con i punteggi migliori, la Coppa Ruffini rappresenta un importante trampolino di lancio verso le finali nazionali di Cesenatico, organizzate dall’Unione Matematica Italiana, dove oltre 100 squadre provenienti da tutta Italia si confronteranno in una delle competizioni studentesche più prestigiose del panorama matematico nazionale.