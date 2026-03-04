Home Video Pillole Maltempo, De Pascale “Quanto fatto in E.Romagna in prevenzione diventi modello” Video Pillole Maltempo, De Pascale “Quanto fatto in E.Romagna in prevenzione diventi modello” 04 Marzo 2026 FacebookTwitterLinkedinWhatsAppTelegramEmailPrint <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a> Pillole <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=acec3638&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=83&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=acec3638' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a7c24f4a&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=84&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a7c24f4a' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a1676390&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=86&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a1676390' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a010d2ab&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=90&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a010d2ab' border='0' alt='' /></a> ora in onda________________ <a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a0bc2a43&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a0bc2a43' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ab2061bb&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=61&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ab2061bb' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a593f9ef&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=53&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a593f9ef' border='0' alt='' /></a>