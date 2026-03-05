

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Un’indagine senza crimini da risolvere, ma con qualcosa di prezioso da ritrovare: una parte di sé. È questo lo spirito della “Camminata in Giallo – La Detective di te stessa”, l’iniziativa promossa dal Comune di Fiorano Modenese e ideata da Viceversa APS in programma domenica 8 marzo 2026 alle ore 10.00, in occasione della Giornata internazionale della donna.

L’evento si svolgerà alla Riserva naturale delle Salse di Nirano e propone una formula originale che unisce camminata, narrazione e introspezione. Non una semplice escursione, ma un percorso simbolico strutturato come un “giallo” leggero e coinvolgente, in cui ogni partecipante diventa protagonista della propria storia. Al centro della narrazione c’è Anna, una donna che non è scomparsa, ma si è ‘persa’ nei ritmi quotidiani, nelle aspettative e nelle responsabilità. Ha smarrito qualcosa di importante: il coraggio, la fiducia, la creatività, la gentilezza, la forza o la pace interiore. Le partecipanti, nei panni di detective, saranno chiamate a raccogliere indizi non per risolvere un crimine, ma per ritrovare consapevolezza. Come nei grandi romanzi investigativi, osservazione, intuizione e capacità di ascolto diventano strumenti fondamentali. Il paesaggio naturale delle Salse di Nirano, con le sue suggestive formazioni geologiche che affiorano lentamente dal terreno, diventa metafora di ciò che dentro ciascuna può riemergere se osservato con attenzione.

Il ritrovo è fissato alle ore 9.45 presso il parcheggio del Pioppo alla Riserva. La camminata durerà circa un’ora e mezza e sarà articolata in 3-4 soste tematiche ispirate ai maestri della letteratura gialla.

Ogni partecipante riceverà un “kit da detective” composto da una mappa del percorso, un quaderno degli indizi per annotare riflessioni personali, una matita gialla – simbolo della mimosa e filo conduttore dell’esperienza e un primo indizio sigillato. Le tappe si ispirano allo stile e all’immaginario di grandi autori e autrici del genere investigativo, tra cui Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, Donna Leon, Andrea Camilleri, Fred Vargas ed Edgar Allan Poe. Sei chiavi di lettura simboliche che accompagneranno le partecipanti in un percorso tra logica, osservazione, gentilezza, identità, intuizione e ombre interiori.

L’iniziativa è gratuita, ma è richiesta la prenotazione alla mail viceversa.italia@gmail.com entro venerdì 6 marzo.

Il percorso richiede un minimo di abitudine al cammino. È obbligatorio indossare scarpe adeguate (preferibilmente da trekking) e abbigliamento sportivo adatto alle condizioni meteo.