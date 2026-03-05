

Un episodio di tensione si sarebbe verificato in seguito a un incontro presso uno studio notarile, dove un uomo e una donna si erano recati per formalizzare l’acquisto di un immobile. Al termine della riunione, una volta usciti dall‘ufficio del notaio, i due avrebbero iniziato un acceso confronto verbale. Durante il diverbio, la donna sarebbe salita sulla propria auto e, nel tentativo di chiudere lo sportello, l’uomo lo avrebbe riaperto bruscamente per poi sbatterlo contro la sua gamba, causandole una contusione con prognosi di tre giorni per le lesioni riportate.

A seguito dell’accaduto, la donna si sarebbe recata in ospedale per ricevere assistenza medica e successivamente dai Carabinieri per formalizzare la denuncia. Le forze dell’ordine avrebbero dato avvio alle indagini, ascoltando i testimoni che sarebbero stati presenti nei pressi dell’incidente. Alcuni testimoni avrebbero confermato che la donna si lamentava per il colpo ricevuto alla gamba. Inoltre, le videocamere di sorveglianza di un supermercato situato nelle vicinanze avrebbero ripreso parte della scena prima del presunto atto violento.

Grazie agli accertamenti svolti, i Carabinieri della stazione di San Polo d’Enza avrebbero raccolto elementi che indicherebbero una responsabilità da parte dell’uomo, un 62enne residente in un comune della provincia di Reggio Emilia. Per tale motivo, l’uomo è stato denunciato alla Procura di Reggio Emilia, per il reato di lesioni personali. Le indagini, ancora in fase preliminare, proseguiranno con ulteriori approfondimenti investigativi per definire le valutazioni e le eventuali decisioni legate all’esercizio dell’azione penale.