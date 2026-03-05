

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



In merito alla vicenda giudiziaria che vede coinvolto il primario del reparto di Ortopedia dell’Ospedale di Guastalla, i Sindaci dell’Unione Bassa Reggiana esprimono profondo sconcerto per la gravità dei fatti contestati. Appresa la notizia tramite l’Azienda USL, i primi cittadini ribadiscono la massima fiducia nell’operato della Magistratura e degli organi inquirenti, sottolineando l’importanza della segnalazione civica che ha permesso di far emergere l’accaduto, dando il via alle indagini.

“Esprimiamo piena vicinanza e solidarietà a tutti i professionisti sanitari che ogni giorno lavorano con onestà e dedizione nelle nostre strutture. Un singolo episodio non può e non deve incrinare il patto di fiducia stretto con la comunità. Accogliamo con favore le rassicurazioni dell’AUSL circa la continuità delle prestazioni e confidiamo che l’Azienda individui prontamente un sostituto per garantire l’alta qualità del servizio che ha sempre contraddistinto il nostro ospedale”.