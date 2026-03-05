

Si è conclusa con circa 300 partecipanti l’edizione 2026 del Talent Park, l’iniziativa dedicata all’incontro tra giovani e mondo del lavoro che si è svolta al Palazzetto dello Sport “Marco Simoncelli” di Mirandola. Una giornata intensa che ha visto protagonisti studenti delle scuole superiori, giovani under 35 in cerca di occupazione e numerose imprese del territorio, in un contesto pensato per favorire orientamento, dialogo e opportunità professionali.

Il Talent Park nasce con l’obiettivo di rafforzare la rete tra scuole, istituzioni e sistema produttivo locale, offrendo ai giovani occasioni concrete per conoscere le aziende, mettersi alla prova e comprendere meglio le competenze richieste dal mercato del lavoro. Attraverso attività esperienziali, momenti di confronto e strumenti interattivi, i partecipanti hanno potuto entrare in contatto diretto con le realtà imprenditoriali presenti, avviando un primo percorso di conoscenza reciproca. Elemento centrale della giornata è stato il sistema di job matching, che ha consentito ad aziende e candidati di esprimere il proprio interesse reciproco e di avviare possibili percorsi di collaborazione futura.

«Eventi come il Talent Park, creati per tutto il territorio e in collaborazione con gli altri Comuni dimostrano quanto sia fondamentale creare occasioni concrete di incontro tra i giovani e il tessuto produttivo del territorio – sottolinea l’Assessore Marco Donnarumma – Come Amministrazione crediamo fortemente nel dialogo tra scuola, imprese e istituzioni: solo così possiamo accompagnare i ragazzi nelle scelte per il loro futuro e allo stesso tempo sostenere la crescita delle nostre aziende. Ringrazio gli organizzatori per aver scelto Mirandola quale sede di questa importante iniziativa».

“Con il Talent Park di Mirandola abbiamo voluto creare uno spazio di incontro reale tra generazioni, competenze e aspirazioni. Il nostro obiettivo non era solo avvicinare aziende e studenti, ma creare connessioni autentiche, capaci di generare fiducia, curiosità e nuove prospettive per il futuro”. Ha dichiarato Ida Farina, Candidate & Delivery Manager Lombardia ed Emilia di inJob. “Vedere il dialogo nascere spontaneamente tra i ragazzi e le imprese del territorio è stato un chiaro segnale del successo di questa iniziativa: quando si mettono al centro le persone, il lavoro diventa relazione, scoperta e possibilità. Ringrazio il team di recruiter, che ha saputo rendere l’evento dinamico e stimolante per i partecipanti, e per tutti i presenti e infine la squadra Talent W Group, in particolare Cristian Molinari, parte fondamentale nella costruzione dei giochi con le aziende”.

La riuscita dell’evento conferma l’importanza di investire in strumenti innovativi di orientamento e collaborazione tra mondo dell’istruzione e sistema economico locale, contribuendo a costruire opportunità concrete per le nuove generazioni e per il futuro del territorio.