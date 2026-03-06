

L’industria ceramica italiana partecipa dal 9 al 13 marzo al MIPIM 2026 (Marché International des Professionnels de l’Immobilier), il principale evento mondiale per i settori real estate e immobiliare che, annualmente al Palais des Festivals di Cannes, riunisce oltre 20.000 decisori internazionali, investitori e sviluppatori per condividere trend, innovazioni e creare networking strategico nel settore immobiliare.

Ceramics of Italy, insieme ad ANCE Emilia-Romagna e Confindustria Emilia-Romagna, oltre che ai comuni capoluogo della regione, occupa un’area collettiva guidata dalla Regione Emilia-Romagna (Assessorato allo Sviluppo Economico e Green Economy, Lavoro, Formazione e Relazioni Internazionali) nel Padiglione Italia, dove trovano spazio anche ICE, le Agenzie di Stato e altre importanti regioni italiane.

Lo stand, con uno spazio espositivo di 30 mq dedicato a presentazioni e incontri, presenta a investitori provenienti da tutto il mondo le opportunità di investimento e i progetti di valorizzazione del territorio, oltre ai servizi e ai prodotti che il sistema regionale è in grado di offrire.

La conferenza di apertura è tenuta da Philippe Aghion, uno degli economisti più influenti di oggi, professore al Collège de France, all’INSEAD e alla London School of Economics. Insieme a Peter Howitt, ha sviluppato una teoria rivoluzionaria che dimostra che le economie crescono quando le innovazioni sostituiscono quelle obsolete, un processo noto come distruzione creativa. Nell’ottobre 2025, Aghion e Howitt hanno ricevuto il Premio Nobel per l’Economia per questo lavoro rivoluzionario.

Fin dalle sue prime edizioni, MIPIM offre l’opportunità di allinearsi ai trend di mercato e di settore, avere accesso ai principali progetti di sviluppo immobiliare e incontrare i più importanti decision maker del comparto, sviluppatori, investitori, territori, agenzie di sviluppo e autorità locali, fondi di investimento, società di costruzioni, società di servizi