

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Proseguono le celebrazioni per la ventesima edizione di “Allegro con Spirito”, la rassegna curata dal Corpo Filarmonico di S. Ilario in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Il prossimo appuntamento, è in programma domenica 8 marzo (ore 16) e vedrà salire sul palco del Centro Culturale Mavarta l’apprezzato Trio Harmonia.

Il concerto si preannuncia come un evento di alto profilo tecnico ed espressivo. La formazione, composta da Massimo Gatti (violino), Paolo Manfrin (violoncello) e Ilaria Costantino (pianoforte), guiderà l’uditorio attraverso tre secoli di storia della musica, mettendo a confronto tre linguaggi universali a partire dal classicismo luminoso del “Trio n.39 in Sol Maggiore” del grande Franz Joseph Haydn, considerato il “padre” del trio con pianoforte. Sarà poi la volta della modernità novecentesca con i “Cinque pezzi” di Dmitri Shostakovich riarrangiati da Levon Atovmyan in cui emerge un lato diverso del compositore russo, quello dell’intrattenimento puro, leggero e volto a suscitare il sorriso. Si torna all’Ottocento con il romanticismo nordico del “Trio op.42 in Fa Maggiore” di Niels Gade, compositore ammirato da Mendelssohn e Schumann, noto per la sua scrittura fluida e sognante.

Il Trio Harmonia è noto per l’intensa coesione timbrica e la capacità di restituire freschezza interpretativa anche alle pagine più complesse del repertorio cameristico. La scelta di questo programma sottolinea l’obiettivo storico di “Allegro con Spirito”: offrire musica di altissima qualità in un contesto di condivisione e vicinanza alla comunità.

Prossimo appuntamento della rassegna il 15 marzo con lo spettacolo “Oj vita mia. Musiche e canti dai fronti europei” ideato da Carlo Perucchetti.

Ingresso a offerta libera. Info: Centro Culturale Mavarta, via Piave 2, Sant’Ilario d’Enza (RE) – www.mavarta.it