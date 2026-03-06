Rinvenuta da alcuni cittadini in via Gorizia a Sassuolo una borsa contenente gli oggetti in foto. All’interno non erano presenti documenti o altro che potesse consentire l’individuazione della proprietaria/o. La borsa con il relativo contenuto viene custodita presso l’ufficio oggetti smarriti del comando di Polizia Locale.
Se la legittima/o proprietario dovesse riconoscere quanto rinvenuto come beni propri, si rechi presso la sede del Comando di Polizia Locale di Sassuolo, in via S. Pietro 6, oppure contatti la centrale operativa al numero 0536880729.