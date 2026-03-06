

Trasformare il 7 marzo in un appuntamento determinante per la vittoria del “NO”: è questo l’obiettivo che il Comitato “Società civile per il No al referendum sulla giustizia”, di cui la CGIL fa parte, ha deciso di perseguire indicendo una giornata di mobilitazione straordinaria in tutto il Paese: iniziative, volantinaggi e incontri pubblici organizzati e realizzati in contemporanea in tutte le città italiane, per concorrere in maniera determinante ad aumentare ulteriormente il livello di partecipazione e consapevolezza sui rischi che la controriforma Nordio rappresenta per il paese e per la democrazia.

Con la riforma promossa dall’esecutivo per la prima volta il potere politico mira a limitare l’autonomia della magistratura attraverso la modifica della Costituzione; la riforma favorisce le pressioni indebite della politica sulla magistratura, redendola meno indipendente; per questo votare No significa tutelare la Democrazia. Il referendum sulla separazione delle carriere di Giudici e Pubblici Ministeri non contiene semplici dettagli tecnici ma riguarda tutti i cittadini e incide sulla tutela dei diritti delle persone. Conoscere cosa prevede la riforma è essenziale per evitare semplificazioni e scegliere in modo consapevole.

Questi i principali appuntamenti nella nostra regione: in alcune province le iniziative si svilupperanno in più giornate.

Piacenza

Anche Piacenza sarà coinvolta nella giornata nazionale di mobilitazione promossa dalla CGIL per sabato 7 marzo, con iniziative diffuse per informare e sensibilizzare cittadini e cittadine in vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo.

A Piacenza l’appuntamento è dalle ore 9.30, tra il liceo scientifico Respighi e il Pubblico Passeggio, dove attivisti e delegati della CGIL saranno impegnati in una mattinata di volantinaggio e confronto con i cittadini per spiegare le ragioni del No alla riforma costituzionale sulla magistratura.

L’iniziativa sarà anche l’occasione per invitare la cittadinanza ai due incontri pubblici di approfondimento organizzati a Piacenza nei giorni successivi. Il primo appuntamento è in programma lunedì 9 marzo alle ore 17.30 alla Sala Nelson Mandela di via XXIV Maggio.

Dopo l’introduzione del segretario generale della Cgil di Piacenza Ivo Bussacchini, interverranno Roberto Fontana, consigliere del Consiglio superiore della magistratura ed ex magistrato della Procura di Piacenza, e Alessandro Molari, portavoce del Comitato civico per il “No”. Il secondo incontro si terrà venerdì 13 marzo alle ore 18.00, sempre alla Sala Mandela, con Armando Spataro, già magistrato e autore del libro Le ragioni del No, e con la magistrata Grazia Pradella, esponente del comitato “Giusto dire no” promosso dall’Associazione nazionale magistrati.

Parma

A Parma per sabato 7 marzo è in programma un banchetto informativo in via Mazzini, 1 (angolo piazza Garibaldi), dalle ore 15 alle 19, in cui si avvicenderanno i diversi componenti del Comitato provinciale, per offrire a cittadine e cittadini spunti di riflessione e materiali con l’obiettivo di contribuire a far sì che, con il voto del 22 e 23 marzo, si possa davvero respingere al mittente una riforma costituzionale pericolosa per la stessa tenuta democratica.

L’attività del Comitato provinciale proseguirà poi nella giornata di sabato 14 marzo, con il gazebo informativo che verrà allestito dalle ore 10 alle 18 in piazzale della Pace a Parma.

Reggio Emilia

Sono previsti volantinaggi dalle 9,30 alle 12,30 in via Farini, piazza del Monte, piazza Fontanesi; dalle 12,30 alle 13,30 al polo scolastico di via Makallè e dalle 16,30 alle 18,30 al centro commerciale I Petali

Modena

Incontro il 7 marzo con i cittadini e le cittadini sui motivi per votare No al referendum del 22 e 23 marzo sulla riforma Nordio con: Paola Campilongo, magistrata; Alessandro De Nicola, segretario generale Cgil Modena alla Polisportiva Villa d’Oro di Modena, ore 18.00

Bologna

A Bologna, in Emilia-Romagna e in tutt’Italia, in risposta all’appello di Giovanni Bachelet, sabato 7 marzo sono stati organizzati decine di banchetti promossi dal comitato della “Società civile per il NO alla riforma costituzionale”, insieme al comitato “Giusto dire NO” e al comitato “Avvocati per il NO”. Nel centro della città (l’evento principale sarà in piazza Nettuno a Bologna, dalle 9 alle 13), ma anche in Bolognina e in altre zone della periferia e nei Comuni dell’area metropolitana, si terranno per tutta la giornata banchetti e volantinaggi informativi sui contenuti e le conseguenze di una legge di Riforma Costituzionale che colpisce duramente l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, fa arretrare la democrazia, rende la “giustizia debole con i forti e forte con i deboli”.

•Piazza Malpighi angolo Via Portanova (15-18)

•Via Marconi presso il civico 28/A-presso il supermercato (9 – 12)

•Largo Respighi fronte civico 4 (15-18)

•Piazza Roosevelt civico 4 sotto al portico a ridosso dell’intercolunnio (9 – 12)

•Via Ugo Bassi civico 4/H sotto il portico a ridosso dell’intercolunnio (9 – 12)

•Via Ugo Bassi civico 4/H sotto il portico a ridosso dell’intercolunnio (15-18)

•Via Oberdan 18 (16-19)

•Via Orefici davanti alla banca al civico 6, fronte ex Ambasciatori (10 – 13)

•Via Ferrarese – Marciapiede fronte civ. 83 via Ferrarese (Centro Commerciale Minganti) (10 – 13)

•Via Corticella/Torreggiani – Marciapiede antistante l’ingresso del supermercato, intersezione fra via Torreggiani e via di Corticella (15-18)

•Via dell’Indipendenza presso il civico 8, angolo Via Manzoni (9 -12)

•PIAZZA NETTUNO (9 – 13)

Imola

A Imola sarà possibile informarsi sul referendum il 7 marzo in via Emilia 156 dalle 9 alle 12,30

Ferrara

L’Istituto Gramsci di Ferrara e Fondazione L’approdo, in collaborazione con Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, CGIL Ferrara e Legacoop Estense il 7 marzo danno appuntamento a una delle lezioni del ciclo di lezioni del Prof. Gianfranco Pasquino. Il ciclo è dedicato alla Costituzione italiana, nell’anno in cui celebriamo l’ottantesimo anniversario dal referendum istituzionale con cui il Paese ha scelto di essere una repubblica e alla contestuale elezione dell’Assemblea Costituente. Le lezioni si svolgono dalle 10.30 alle 12.30 nella sede della Camera del Lavoro di Ferrara, in piazza Verdi 5. Per iscrizioni: gramsciferrara@gmail.com

Ravenna

A Ravenna, la giornata del 7 marzo si articola in tre appuntamenti. Al mattino, dalle ore 8:30, banchetto informativo in Piazza Zaccagnini, nel cuore del mercato. Nel pomeriggio, alle 14:30, incontro pubblico a Fusignano – Sala Il Granaio, Piazza Arcangelo Corelli – moderato da Sara Errani (Segretaria CGIL referente territoriale Unione Bassa Romagna), con Gianluca Chiapponi (magistrato) e Andrea Valentinotti (avvocato e componente del comitato Giusto dire No di Bologna). In serata, alle 16:30, nuovo appuntamento a Ravenna Ponte Nuovo, presso il Gruppo “La Saletta” (sopra al bar Romea, via Romea Sud 95), con Ilaria Morigi, avvocata per il No.

Forlì Cesena

Banchetti e volantinaggio anche nella provincia Forlì-Cesena. In vista della consultazione referendaria prevista per le giornate del 22 e 23 marzo, numerose le iniziative in programma per questo fine settimana sul territorio Forlì-Cesena, per far conoscere alla cittadinanza le ragioni del NO, offrendo informazioni su un voto consapevole attraverso volantinaggio e banchetti dei Comitati. Venerdì 6 marzo: per tutta la mattina volantinaggio in centro a Forlì durante il mercato; sabato 7 marzo: per tutta la mattina volantinaggio in centro a Forlimpopoli; venerdì 6 marzo: ore 20.45 incontro pubblico a Santangelo di Gatteo Sala Polivalente in via Alessandro Volta 70; sabato 7 marzo: per tutta la mattina volantinaggio in centro a Cesena durante il mercato; sabato 7 marzo: ore 10 incontro pubblico a Macerone – Cesena, Bar Andres via di Cesenatico 5517

Rimini

A Rimini i comitati per il NO il 7 marzo saranno nei quartieri Miramare e Borgo Mazzini, mentre la Dott.ssa Rossella Talia sarà ospite del sindacato pensionati SPI a Verucchio per un incontro pubblico

Martedì 3 marzo alle ore 20.45 alla Palazzina Bianchini di Misano Adriatico in via della Repubblica 124, il Dott. Stefano Celli, Vicesegretario generale ANM, parteciperà all’assemblea pubblica promossa dal PD di Misano Adriatico dal titolo “Perché è giusto votare NO”.

Mercoledì 4 marzo alle ore 15 al Centro civico di Villa Verucchio in piazza Europa 1, la Dott.ssa Rossella Talia, già Presidente del Tribunale di Rimini, parteciperà all’assemblea pubblica promossa dal sindacato SPI CGIL dal titolo “Perché votare NO al Referendum costituzionale”.

Mercoledì 4 marzo alle ore 20.30 al Centro di quartiere Miramare (Rimini) in piazza Decio Raggi 2 si terrà un incontro pubblico promosso dai Comitati per il NO. Interverrà l’Avv. Roberto Biagini per spiegare le ragioni del NO e per rispondere alle domande dei presenti.

Giovedì 5 marzo alle ore 20.45 alla Casa della Cultura di San Giovanni in Marignano in piazza Silvagni 24, il Dott. Daniele Paci, Magistrato, Sostituto procuratore a Rimini, parteciperà all’assemblea pubblica promossa dal PD di San Giovanni in Marignano Unione Valconca dal titolo “Perché è giusto votare NO”.

Venerdì 6 marzo alle ore 20.30 al Centro di quartiere Borgo Mazzini (Rimini) in via De Varthema 26 si terrà un incontro pubblico promosso dai Comitati per il NO. Interverrà l’Avv. Roberto Biagini per rispondere alle domande e ai dubbi dei presenti.

Venerdì 6 marzo alle ore 20.45 al Teatro Sociale di Novafeltria in via Mazzini 69, il Dott. Stefano Celli, per il Comitato Giusto Dire No, parteciperà all’assemblea pubblica promossa dal PD Unione Valmarecchia dal titolo “Perché è giusto votare NO”.

Nelle piazze – Il punto informativo del Comitato della società Civile per il NO è in piazza Tre Martiri

tutti i mercoledì mattina ed i sabati mattina e pomeriggio per informare la cittadinanza.

Sabato 7 marzo si terrà una giornata di mobilitazione nazionale per NO, che vedrà una presenza straordinaria in piazza Tre Martiri di tutti i Comitati per il NO, con interventi e informazioni per la cittadinanza.

Casa per casa – Il Comitato organizza su richiesta dei micro incontri domestici o di condominio con l’iniziativa “CondomiNO”. Un volontario del Comitato su richiesta organizzerà la proiezione di slides informative e darà spiegazioni anche in ambito familiare e di vicinato; per concordare un appuntamento è possibile scrivere a iovotono.rn@gmail.com