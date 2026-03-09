

Venti euro in più per un pieno di Diesel rispetto a dieci giorni fa, gasolio e benzina con picchi fino a 2,20 euro al litro: anche a Modena il caro carburanti è fuori controllo. U.Di.Con Emilia-Romagna esprime forte preoccupazione per i rincari che incidono su famiglie e su molte attività economiche, già duramente provate dall’aumento del costo della vita. Una dinamica che riporta al centro del dibattito una domanda sempre più diffusa tra i consumatori: si tratta di aumenti realmente giustificati o di possibili fenomeni speculativi?

“Una parte dell’aumento dei prezzi – sottolinea l’associazione – è certamente legata al contesto geopolitico internazionale. Le recenti tensioni militari tra Stati Uniti, Israele e Iran hanno avuto ripercussioni dirette sul mercato energetico mondiale, generando incertezza negli approvvigionamenti e rallentamenti nei trasporti petroliferi nel Golfo Persico. L’area è infatti una delle più strategiche per l’energia globale e le difficoltà nel traffico delle petroliere nello Stretto di Hormuz hanno contribuito a far salire il prezzo del petrolio sui mercati internazionali, arrivato a circa 80 dollari al barile, registrando un incremento significativo in pochi giorni. Poiché il prezzo dei carburanti alla pompa è collegato al costo internazionale del greggio e dei prodotti raffinati, questi aumenti si riflettono inevitabilmente anche sui listini dei distributori. Tuttavia, come spesso accade in queste situazioni, il rischio è che gli aumenti vengano trasferiti immediatamente alla pompa mentre eventuali ribassi, come spesso abbiamo visto in passato, arrivino con molto più ritardo, penalizzando ancora una volta i consumatori”.

A riguardo – sottolinea Antonio Rachele, Commissario regionale di U.Di.Con Emilia-Romagna – “comprendiamo che il contesto geopolitico possa avere ripercussioni sui mercati energetici, ma è necessario evitare qualsiasi forma di speculazione lungo la filiera dei carburanti. È fondamentale garantire trasparenza e correttezza nel mercato dei carburanti per tutelare famiglie, lavoratori e imprese, evitando che una crisi internazionale si trasformi nell’ennesimo aggravio per i consumatori italiani. U.Di.Con. continuerà a monitorare l’andamento dei prezzi e a segnalare eventuali anomalie, chiedendo controlli costanti e maggiore trasparenza nella formazione dei listini affinché il mercato dei carburanti resti equo e trasparente per tutti i cittadini”.