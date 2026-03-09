

Il Comando della Polizia locale di Fiorano Modenese riferisce che nella mattina di oggi, lunedì 9 marzo, si sono verificati tre incidenti stradali nel territorio di Fiorano Modenese che hanno messo in difficoltà la viabilità del comprensorio.

Il più grave è avvenuto alle 7.30 del mattino nella rotatoria tra via Santa Caterina e Circondariale San Francesco. Il conducente di un furgone che procedeva, a velocità moderata, in direzione Sassuolo-Maranello ha perso il controllo del mezzo andando contro al cordolo della rotonda, questo ha provocato una sbandata che ha fatto finire il furgone contro un camion che procedeva nella direzione opposta.

L’autista del mezzo pesante non ha subito lesioni, mentre il conducente del furgone è rimasto incastrato tra le lamiere. Sono intervenuti sul posto gli agenti della Polizia locale di Fiorano Modenese e i vigili del fuoco che subito hanno allertato l’elisoccorso. Una volta estratto il ferito dal mezzo i medici arrivati sul posto hanno constatato che le ferite erano meno gravi di quello che si presumeva e quindi l’elisoccorso è rientrato alla base e l’uomo è stato trasportato in ospedale.

Entrambi gli autisti dei mezzi sono stati sottoposti ad alcoltest che è risultato negativo. Si ipotizza un colpo di sonno o malore per il conducente del furgone.

Un secondo incidente alle 6.30, su cui sono intervenuti i soli carabinieri, ha riguardato un veicolo e un autobus nella rotonda con la tangenziale Modena-Sassuolo, mentre l’ultimo incidente si è verificato verso le 8.45-9.00 in via Statale Ovest: un tamponamento tra due auto, senza feriti, con intervento dei carabinieri.