All’interno della rassegna “Primavera di Donne” saranno due gli appuntamenti realizzati in collaborazione con Lilt Reggio Emilia.

Il primo sarà lunedì 16 marzo, alle ore 18.30, nella sala civica di Albinea, si terrà l’incontro del titolo “Benessere psico-fisico e dipendenza dai social media”. Parteciperanno la psicologa dello sport e psicoterapeuta Valentina Marchesi.

L’evento affronterà le sfide contemporanee legate all’uso delle tecnologie digitali e il loro impatto sull’equilibrio mentale e fisico. L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti.

Il secondo appuntamento, in collaborazione con il Circolo tennis Albinea, sarà la Lilt Cup che si terrà nel fine settimana del 28 e 29 marzo nei campi di via Grandi 6.

Si tratta di un torneo di tennis doppio misto non agonistico dedicato alla prevenzione. La competizione è aperta ai tesserati FITP in regola con il certificato medico. Le iscrizioni possono essere effettuate sul portale ufficiale www.tpra.fitp.it o contattando direttamente la segreteria del Circolo ai numeri 0522.597505 e 0522.599622 o scrivendo a info@tennisalbinea.com.