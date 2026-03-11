

Approfittando di un momento di distrazione del proprietario, avrebbero sottratto del denaro da un borsello lasciato incustodito presso un autolavaggio a Felina di Castelnovo ne’ Monti. Il fatto il 15 febbraio scorso intorno alle 12:30, quando la vittima, un uomo di 34 anni, si era recato sul posto per lavare la propria auto. Durante le operazioni, aveva appoggiato il borsello sulla colonnina dedicata ai pagamenti, dimenticandolo lì al termine della pulizia del veicolo.

All’interno del borsello si trovavano effetti personali, documenti di identità e una somma in contanti pari a circa 4.000 euro. Al suo ritorno, qualche ora dopo, l’uomo ha ritrovato il borsello, ma ha scoperto che la totalità dei contanti era sparita, mentre i documenti erano ancora presenti. Successivamente, si è rivolto ai carabinieri per denunciare il furto. In risposta, i militari della Stazione di Castelnovo ne’ Monti hanno avviato immediate indagini, supportate dalle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area dell’autolavaggio.

Dall’analisi delle immagini, è emersa la presenza di una coppia sospetta, composta da un uomo di 70 anni e una donna di 60 anni, entrambi residenti nel reggiano. Il video mostrava chiaramente i due individui mentre individuavano il borsello lasciato incustodito. Nelle immagini si vedeva l’uomo notare il borsello e attirare l’attenzione della donna, la quale lo ispezionava prelevandone il contenuto. Dopodiché i due si spostano in un’area riservata per esaminare con maggiore attenzione gli oggetti all‘interno e, una volta prelevato il denaro contante, abbandonavano il borsello sopra un cassonetto. Grazie alle informazioni raccolte e agli accertamenti successivi, i carabinieri sono riusciti a identificare la coppia e a raccogliere elementi che li indicherebbero come presunti responsabili del furto aggravato in concorso.

Entrambi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia. Attualmente la vicenda è ancora nella fase delle indagini preliminari, nel corso delle quali saranno condotti ulteriori approfondimenti investigativi per determinare eventuali responsabilità penali.