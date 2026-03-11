

A Fiorano Modenese è in programma un fine settimana all’insegna della cultura e della solidarietà, con eventi teatrali e artistici organizzati dalle associazioni del territorio, con in patrocinio del Comune di Fiorano Modenese.

Venerdì 13 marzo alle ore 21, sul palco del teatro Astoria va in scena la commedia dialettale “Vot veder” con la compagnia teatrale Qui’d Cadros, adattamento e regia di Ivana Castagni. L’iniziativa è promossa dall’associazione Africa nel cuore odv, l’intero incasso sarà devoluto per completare la costruzione della Casa-Famiglia St. Angela Merici Children-Home di Rumuruti in Kenya. Prevendita biglietti: 335 6000524 o 379 2697271.

Sabato 14 marzo, alle ore 21, sarà invece il turno della compagnia teatrale Cosmonauti, con la regia di Alessia Ingrami, calcare la scena del teatro Astoria, con lo spettacolo teatrale “Dentro Fuori“, liberamente tratto dal film di animazione “Inside Out“. L’iniziativa è promossa da Frignaut, associazione di genitori di bambini con autismo e disturbo generalizzato dello sviluppo. Per info e prenotazioni: 380 7282979.

Sabato 14 marzo 2026, a partire dalle ore 17, presso il Salone del pellegrino, a fianco del Santuario di Fiorano torna, in una location inedita la rassegna il “Tè delle 5”, “Uno nessuno centomila Giobbe”, prove di lettura dal Libro di Giobbe a cura di Giampaolo Anderlini con le musiche di Edda Chiari. Alla fine dell’evento seguirà il consueto rito del tè. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

L’iniziativa è organizzato dall’associazione INarte, in collaborazione con la parrocchia di Fiorano e l’associazione fotografica Framestorming.

Infine riapre sabato 14 e domenica 15 marzo dalle ore 16 alle 19, “Festa della Donna”, mostra collettiva di pittura, a cura dell’associazione Arte e Cultura, presso Casa Guastalla (via Santa Caterina 2). L’ingresso è libero e gratuito.