Un palinsesto di eventi che vuole coinvolgere l’intera comunità, dalle scuole alla cittadinanza, attraverso linguaggi artistici e momenti di profonda riflessione civile: sabato 21 marzo Sassuolo celebra la Giornata della Legalità e dell’Impegno in ricordo delle vittime di mafia con uno spettacolo teatrale ed una mostra fotografica.

“Il 21 marzo sarà il trentennale dall’istituzione della Giornata della Legalità e dell’Impegno in ricordo delle vittime di mafia – sottolinea l’Assessore alla Legalità del Comune di Sassuolo Federico Ferrari – ed abbiamo deciso di celebrarla con un’intera giornata di riflessione. Porteremo il Teatro delle Briciole con lo spettacolo L’Inganno al Crogiolo con due appuntamenti entrambi realizzati in collaborazione con Avviso Pubblico: la mattina per le scuole, la sera per la cittadinanza”.

La giornata, infatti, si aprirà alle ore 10,30 presso il Crogiolo Marazzi con lo spettacolo teatrale “L’Inganno” di A. Gallo (Teatro delle Briciole): un momento espressamente rivolto agli studenti degli istituti superiori cittadini che sarà preceduto da un gesto dal forte valore simbolico: la lettura dei nomi delle vittime di mafia. a cura degli stessi studenti.

La sera, sempre al Crogiolo Marazzi, “L’Inganno” sarà offerto a tutta la cittadinanza a partire dalle ore 21, anche in questo caso anticipato alle 20,30 dalla lettura solenne ed integrale dei nomi delle vittime di mafia in cui verranno coinvolte le Autorità e la cittadinanza: il Crogiolo come sempre è messo a disposizione da Marazzi Group.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito, ma è vivamente consigliata la prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite al link: https://inganno.eventbrite.it.

“Sulla scia del grande impatto avuto lo scorso anno dalla mostra “Macelleria Palermo” – aggiunge l’Assessore Ferrari – anche quest’anno, nell’ambito di Gal – Generazione Legale, abbiamo voluto proporre una mostra fotografica che sarà visitabile nelle biblioteche di tutti e quattro i comuni del distretto. La mostra “Gli Invisibili” di Lavinia Caminiti espone una serie di scatti che ritraggono i luoghi della Sicilia dove furono barbaramente ammazzati giudici quali Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Gaetano Costa o innocenti come Claudio Domino: all’inaugurazione avremo l’onore di ospitare Lucia Borsellino, la figlia di Paolo Borsellino che da anni porta avanti la battaglia che fu del padre e di Giovanni Falcone”.

L’appuntamento a Sassuolo, presso la Biblioteca Cionini, sarà nel pomeriggio del 21 marzo, a partire dalle ore 16, e vedrà la partecipazione straordinaria di Lucia Borsellino, oltre alla presenza della curatrice Lavinia Caminiti e delle autorità cittadine.