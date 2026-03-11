

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Non c’erano tutti, ma erano comunque in tanti i giovani che nell’ultimo anno hanno compiuto 18 anni o hanno acquisito la cittadinanza italiana, martedì 10 marzo, presso la Sala Cutuli a Castel Maggiore, dove si è tenuta la tradizionale cerimonia di consegna delle tessere elettorali ai nuovi elettori.

“Esercitare il diritto di voto è un fatto importantissimo della maggiore età, ma coi vostri 18 anni siete anche chiamati a contribuire alla crescita della comunità secondo le vostre capacità e aspirazioni. Nessun altro può farlo al posto vostro”: con queste parole il Sindaco, Luca Vignoli, e il Presidente del Consiglio Comunale, Matteo Frezzotti, hanno accolto oggi i neo diciottenni in Sala Cutuli per consegnare insieme alla tessera elettorale la Costituzione della Repubblica.

Un momento dedicato a giovani che, con il raggiungimento della maggiore età, entrano pienamente nel mondo dei diritti e dei doveri del cittadino. Tra i primi diritti del cittadino, vi è il diritto di voto, definito anche dovere civico dalla nostra Costituzione, nell’ambito di un suffragio universale conquistato con lotte e sacrifici dalle generazioni che ci hanno preceduto.