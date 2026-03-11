

Il Parmigiano Reggiano si conferma protagonista sulla scena degli Stati Uniti (principale mercato estero della Dop con una quota export del 22,5%) rinnovando per il secondo anno consecutivo il proprio ruolo di sponsor ufficiale come “official cheese” del Miami Open presented by Itaú, uno dei principali tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di tennis del circuito internazionale. Dopo il successo del debutto nel 2025, la Dop torna all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens dal 15 al 29 marzo per accompagnare le sfide di quasi 200 tra i migliori atleti dei circuiti ATP e WTA. La presenza del Consorzio in questa prestigiosa cornice non si limita alla sponsorship, ma punta ad arricchire l’esperienza degli oltre 405.000 spettatori attesi attraverso un connubio tra sport, cultura e lifestyle.

Presso lo stand dedicato “Parmigiano Reggiano Taste & Play” e nelle aree VIP, gli appassionati avranno l’opportunità di scoprire la versatilità del Parmigiano Reggiano attraverso diverse stagionature e creazioni culinarie inedite. In omaggio alla vibrante cultura della città ospitante, l’offerta gastronomica includerà proposte originali come il sandwich cubano al Parmigiano Reggiano, le croquetas, il pan de queso con miele speziato al lime e noce moscata, e il gelato al Parmigiano Reggiano. Queste ricette dimostrano come il Re dei formaggi possa andare oltre la tradizione, inserendosi perfettamente in un contesto cosmopolita e contemporaneo.

Il calendario degli eventi è fitto di appuntamenti esclusivi pensati per coinvolgere il pubblico e gli opinion leader. Il 19 marzo, il Consorzio terrà un evento presso l’hotel The Moore Miami a cui prenderà parte Bernardo Paladini, chef del Torno Subito, il ristorante patrocinato dallo chef stellato Massimo Bottura a Miami. Il 20 marzo sarà invece la volta dell’Italian Heritage Day, una giornata interamente dedicata all’eredità culturale italiana con performance dal vivo, il rito dell’apertura della forma, programmi con influencer e un atteso meet & greet con uno dei giocatori del torneo. Il 23 marzo farà seguito un’esperienza di mixology presso il bar Viceversa curata da Giorgio Bargiani, assistant director of mixology del The Connaught di Londra.

Per rafforzare l’identità del prodotto e combattere il fenomeno dell’Italian Sounding, dopo il successo dell’anno scorso, tornerà la “Pronunciation Challenge”: durante sei interventi, i fan presenti saranno invitati a cimentarsi nella corretta pronuncia del nome della Dop per ricevere il merchandising ufficiale del Consorzio. La strategia di comunicazione sarà completata da un intenso piano di amplificazione digitale e social, con attività ed eventi dedicati a influencer e creator nello stadio, oltre a promozioni sui maxischermi del campo centrale e dei campi secondari.

«Siamo orgogliosi di tornare come sponsor ufficiale del Miami Open, uno dei tornei di tennis più prestigiosi al mondo», ha dichiarato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano. «Attraverso questa collaborazione, puntiamo a rafforzare la nostra presenza negli Stati Uniti, nostro principale mercato estero con una quota export del 22,5%, e sulla scena internazionale, oltre a rinnovare l’impegno del Consorzio nei grandi eventi sportivi dopo la sponsorizzazione dello scorso anno, quella del Rolex Paris Masters e la nostra partnership strategica pluriennale con i New York Jets. Il tennis incarna disciplina, eleganza, precisione e rispetto: tutti valori che riflettono il modo in cui viene prodotto il Parmigiano Reggiano. È uno sport globale con un pubblico di alto livello e sempre più giovane, dove la cultura e il lifestyle incontrano la performance. Ciò lo rende il palcoscenico ideale per un prodotto come il nostro, radicato nella tradizione, eppure ambizioso e contemporaneo».