

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Prosegue la stagione teatrale 2025-2026 del Teatro Rinaldi. Il prossimo appuntamento in cartellone è fissato per domenica 15 marzo 2026, alle ore 17:00, presso l’Auditorium Fellini-Masina di Reggiolo.

Sotto i riflettori un duo d’eccezione: Lucrezia Lante della Rovere e Arcangelo Iannace sono gli interpreti di “Non si fa così”, pièce scritta da Audrey Schebat per la regia di Francesco Zecca.

LO SPETTACOLO

La commedia, prodotta da Argot Produzioni in collaborazione con Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro, esplora con acume e ritmo le dinamiche del rapporto di coppia. Al centro della narrazione un confronto serrato, a tratti ironico e a tratti spietato, che mette a nudo fragilità, segreti e paradossi della vita a due.

L’evento è organizzato da Reggiolo Attiva APS con il contributo del Comune di Reggiolo e della Regione Emilia Romagna e il sostegno del main sponsor Iren. La Stagione Teatrale si avvale della collaborazione del circuito Vivaticket per la distribuzione dei biglietti.

Info e prenotazioni Email: prenotazioni@teatrorinaldi.it – Sito Web: www.teatrorinaldi.it Telefono: 375/6387639 – 0522/213713