Per l’ultimo appuntamento con la rassegna “Famiglie a teatro”, domenica 15 marzo, alle 17, sul palco del Teatro Comunale di Carpi va in scena “Wonka. I segreti della fabbrica di cioccolato”, musical divertente e coinvolgente ispirato al famoso racconto di Roald Dahl.

Quando il piccolo Charlie vince il biglietto dorato, si apre per lui la porta della leggendaria Fabbrica di Cioccolato di Willy Wonka, un luogo magico, dove ogni stanza nasconde una sorpresa e ogni dolce racconta una storia. Ma solo chi ha il cuore puro potrà scoprire il vero segreto che si cela dietro le pareti di zucchero e le invenzioni strabilianti. Tra buffi Oompa Loompa, canzoni irresistibili e avventure incredibili, il musical propone un viaggio dolcissimo che incanta piccoli e grandi, celebrando la fantasia, l’onestà e il potere dei sogni.

Informazioni e biglietteria: Teatro Comunale di Carpi (piazza Martiri 72), tel. 059 649263; biglietteria.teatro@comune.carpi.mo.it. La biglietteria è aperta il martedì e giovedì, dalle 10 alle 14; il mercoledì e venerdì, dalle 17.30 alle 19.30; il sabato, dalle 10 alle 18 (chiusa domenica e lunedì). Nelle sere di spettacolo, la biglietteria è aperta dalle 18 e fino a 30 minuti dopo l’inizio dello spettacolo; per gli spettacoli di matinée e pomeridiani, è aperta da un’ora prima dello spettacolo e fino a 30 minuti dopo l’inizio.