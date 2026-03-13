

Valorizzare il dialetto come lingua viva e strumento di creatività contemporanea. Questo è l’obiettivo del Comune di Bologna che, insieme alla Città metropolitana, presenta la prima edizione di “Bulåggna Sound – La nuova sfida della canzone dialettale”, un’iniziativa originale che inserisce la tradizione musicale bolognese nel solco delle moderne produzioni artistiche.

“Il progetto nasce nell’ambito delle azioni a tutela dei saperi tradizionali che ha già portato ad attribuire il riconoscimento De.Co. (Denominazioni Comunali) a diverse arti identitarie del territorio, tra cui il ballo alla Filuzzi e il Teatro Dialettale – dichiara Marco Piazza, delegato alla cultura popolare e promotore dell’iniziativa -. Con Bulåggna Sound vogliamo ora rilanciare la potenza espressiva del bolognese in abbinamento alla musica, contribuendo a rinnovare il legame tra le radici popolari e le nuove generazioni”.

“Bulåggna Sound” è una sfida musicale che si snoda in un percorso di produzione e spettacolo. Singoli artisti e artiste, o gruppi musicali, sono chiamati a confrontarsi con la creazione di un brano inedito in dialetto (nelle varianti del territorio metropolitano) e l’esecuzione di un grande classico della tradizione bolognese. Particolare attenzione sarà rivolta a giovani autori e autrici e a chi saprà integrare le nuove inflessioni del gergo urbano con la musicalità del dialetto, dimostrando come questa lingua possa ancora raccontare il mondo di oggi.

Il percorso di selezione prevede una fase di valutazione da parte di una giuria di qualità, seguita da una serie di concerti live che animeranno i palcoscenici estivi dei Distretti culturali della Città metropolitana tra giugno e luglio 2026. Le proposte più meritevoli approderanno alla finalissima del 14 agosto in Piazza Maggiore, dove verrà decretata la proposta vincitrice in una serata evento che celebra l’identità e l’innovazione musicale del territorio.

La partecipazione è gratuita. Artiste e artisti interessati dovranno inviare la propria manifestazione d’interesse entro il 15 maggio; tutte le informazioni su culturabologna.it

L’avviso è pubblicato sul portale istituzionale del Comune di Bologna nella sezione “Concorsi, avvisi, graduatorie e bandi di gara” al seguente link: https://www.comune.bologna.it/amministrazione/concorsi-avvisi-bandi/avvisi-pubblici/manifestazioni-dinteresse-a-partecipare-a-bulaggna-sound-nuova-sfida-canzone-dialettale