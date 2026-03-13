Aperte le iscrizioni ai Campi estivi 2026 dell’Università di Bologna dal titolo “Giro del mondo in un’estate”, organizzati dall’Ateneo a Bologna e Forlì, per bambini/e e ragazzi/e nati dal 2011 al 2020.
Al centro dell’edizione 2026 un viaggio simbolico tra culture, tradizioni e colori del mondo per educare alla curiosità, alla tolleranza e al rispetto delle differenze attraverso il gioco, lo sport e la creatività. Un percorso di scoperta che guiderà i partecipanti alla conoscenza di culture diverse grazie a giochi tradizionali, laboratori manuali ispirati a simboli e tradizioni dei vari Paesi e momenti dedicati a musiche e danze dal mondo. L’obiettivo è coniugare divertimento, sport e crescita personale in un contesto inclusivo e stimolante.
Le settimane si svolgeranno a Bologna (dall’8 al 26 giugno) dal lunedì al venerdì, dalle 7.45 alle 17.30 presso l’Impianto sportivo CUS Record (Via del Pilastro, 8) e a Forlì (dall’8 giugno al 3 luglio), dalle 7.45 alle 17 presso l’Almagym Fitness Studio (all’interno del Parco del Campus Universitario).
Le iscrizioni si aprono mercoledì 18 marzo per il solo personale tecnico-amministrativo; da lunedì 23 marzo saranno aperte anche al personale docente e da venerdì 27 marzo all’intera cittadinanza, fino ad esaurimento posti.
A Bologna la quota settimanale per i figli del personale TA dell’Alma Mater è di 115,00 euro; di 145,00 euro per i figli dei docenti Unibo e di 190,00 euro per tutti gli altri.
A Forlì la quota settimanale per i figli del personale TA dell’Alma Mater è di 90 euro; di 110 euro per i figli dei docenti Unibo; di 130 euro per tutti gli altri.
È obbligatorio il tesseramento al CUSB sia per i genitori che per i figli, al costo di 5,00 euro ciascuno, per il personale di Ateneo.
Maggiori informazioni e iscrizioni