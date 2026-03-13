

La gestione di Cà Rossa e delle visite guidate alla Riserva naturale delle Salse di Nirano per gli anni 2026-2028 è stata affidata all’RTI (raggruppamento di imprese temporaneo), composta dalla cooperativa di solidarietà sociale L’Ovile e da La Lumaca’ cooperativa sociale, per un importo pari a 95.379,48 euro.

L’affidamento comprende le aperture dell’Ecomuseo, da marzo a ottobre, tutte le domeniche e nei giorni festivi e l’organizzazione di visite guidate e attività in Riserva per scuole, famiglie e gruppi.

“E’ stato essenziale sincronizzare i tempi dei procedimenti pubblici con quelli dei servizi e delle attività all’interno della Riserva naturale delle Salse di Nirano, specialmente in vista della primavera e del periodo più caldo per le visite. Siamo quindi pronti per accogliere i numerosi gruppi di visitatori, in primis dalle scuole di tutta Italia, già previsti per i prossimi mesi e, soprattutto, per continuare a sviluppare una comunicazione attenta ed efficace su tutti i canali disponibili, digitali e non solo, al fine di valorizzare sempre di più la nostra amata Riserva.”, dichiara l’assessore all’Ambiente del Comune di Fiorano Modenese, Luca Busani.

La gestione dell’RTI si integrerà con le diverse realtà che gravitano intorno alla Riserva, a partire dall’Ente Parchi dell’Emilia Centrale di cui l’area protetta fa parte, con l’associazionismo (GEfi, GEV, CAI) che garantisce la vigilanza del territorio e la sistemazione dei sentieri e con le Università, che portano avanti importanti studi scientifici.

Verranno sviluppati servizi ed attività con attenzione alla sostenibilità ambientale, a scuole e famiglie con bambini; percorsi scientifici per le medie e superiori; servizi per disabili ed anziani per dare a più persone possibili la possibilità di andare in Riserva e sentirsi accolti. L’attenzione alla comunicazione consentirà alle Salse Nirano di essere ‘appetibile’ per diverse tipologie di visitatori, anche al di fuori del territorio fioranese.