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La Biblioteca Comunale “E. Garin” amplia i propri servizi e apre le porte alla nuova Ludoteca, uno spazio dedicato al gioco intelligente pensato per rafforzare il ruolo della biblioteca come luogo di crescita, partecipazione e cittadinanza attiva. Non si tratta soltanto di un nuovo luogo di svago, bensì della prosecuzione naturale di un percorso culturale di valorizzazione: consolidare la biblioteca, già punto di riferimento per la comunità mirandolese, come spazio capace di favorire apprendimento, socializzazione e inclusione attraverso strumenti innovativi. Tra questi, il gioco diventa protagonista.

“L’inaugurazione della Ludoteca presso la Biblioteca Comunale “E. Garin” – sottolinea il Vice Sindaco Marina Marchi – rappresenta un importante passo avanti nella nostra missione di promuovere la cultura e l’inclusione sociale. Il gioco è uno strumento potente per stimolare lo sviluppo del pensiero complesso e la formazione etico-sociale, e siamo convinti che questo nuovo servizio sarà un luogo di incontro e crescita per tutta la comunità”.

Il nuovo servizio nasce attraverso tre azioni principali: la formazione di famiglie e operatori, la proposta di laboratori tematici e una selezione curata di giochi. L’obiettivo è stimolare, attraverso la pratica del gioco, lo sviluppo del pensiero complesso e la formazione etico-sociale, in linea con gli obiettivi della Carta Nazionale delle Ludoteche Italiane. Accanto ai giochi da tavolo, classici e innovativi, troveranno spazio anche pratiche educative contemporanee come coding e tinkering, attività che aiutano ad allenare memoria, logica e capacità di problem solving. L’ambizione è chiara: favorire socializzazione, rispetto reciproco e costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole… giocando.

Per rendere lo spazio ludico al primo piano della biblioteca un ambiente accogliente e funzionale per tutti, il servizio si basa su una filosofia semplice ma rigorosa: regole e divertimento devono convivere, proprio come nei migliori giochi da tavolo. Il servizio sarà aperto a tutti gli iscritti alla biblioteca ogni martedì e sabato pomeriggio, dalle 15 alle 18.

L’accesso è semplice ma richiede alcune attenzioni: ogni giocatore potrà scegliere autonomamente il proprio gioco, mostrando la scatola ai bibliotecari prima di iniziare e verificando con cura tutti i componenti al termine della partita, seguendo la lista presente all’interno. Un piccolo gesto di responsabilità verso un bene condiviso. Per quanto riguarda la partecipazione, i ragazzi dagli 11 anni in su potranno giocare in autonomia, mentre i bambini fino ai 10 anni dovranno essere accompagnati da un adulto ogni cinque partecipanti.

Come in ogni biblioteca, sarà fondamentale mantenere un clima di tranquillità e rispetto degli spazi: schiamazzi o rumori eccessivi potranno comportare l’esclusione dal servizio per il mese successivo. La vera sfida, infatti, non è soltanto vincere la partita, ma riscoprire il piacere di stare insieme, spegnere i dispositivi digitali e allenare creatività e collaborazione in un ambiente inclusivo.

Il nuovo servizio di Ludoteca sarà ufficialmente aperto al pubblico dal prossimo martedì 24 marzo 2026. A partire dal mese di aprile saranno inoltre organizzati laboratori promozionali aperti a famiglie e ragazzi, pensati per scoprire nuovi giochi, condividere esperienze e valorizzare il patrimonio ludico della biblioteca, dimostrando come il gioco possa diventare un prezioso strumento educativo e culturale.