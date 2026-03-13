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Dal 15 al 22 marzo si celebra in tutto il mondo la “Settimana mondiale del Cervello”. Come ogni anno anche all’Ospedale Santa Maria Nuova sono stati organizzati appuntamenti aperti alla cittadinanza dedicati a conoscere il sistema nervoso e le patologie correlate. Gli eventi sono organizzati con il contributo di specialisti neurologi e geriatri dei Centri Disturbi Cognitivi dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia e di Associazioni di Pazienti.

La Settimana del Cervello si propone di divulgare il costante sviluppo, in ambito clinico e di ricerca scientifica, di conoscenze sulle funzioni e le malattie che coinvolgono il nostro organo più importante dal punto di vista dello sviluppo evoluzionistico, tecnologico e relazionale. Lo scopo degli incontri è informativo ma anche educativo, per promuovere corretti stili di vita utili a prevenire le principali condizioni patologiche e diffondere conoscenze essenziali del nostro sistema nervoso e intercettare sintomi precoci di mal funzionamento.

Sono tre le iniziative dedicate alla cittadinanza.

Sono previsti due incontri divulgativi che si svolgeranno all’Auditorium del Core:

Martedì 17 Marzo 2026 dalle ore 16 alle ore 19

Mercoledì 18 Marzo 2026 ore 15.45 alle ore 19

Gli incontri hanno posti limitati. Si consiglia la prenotazione sul sito Ausl: https://secureforms.ausl.re.it/Home/Index?codScheda=iscrizionesettimanacervello

Un terzo appuntamento è previsto per Sabato 21 Marzo 2026 dalle 8.30 a mezzogiorno ai Poliambulatori dell’Arcispedale Santa Maria Nuova al 1° piano. In quell’occasione sarà offerta a tutti la possibilità di effettuare gratuitamente uno Screening della memoria (prenotazione non necessaria). Gli specialisti dei Disturbi Cognitivi (Neurologi, Geriatri e Neuropsicologi) saranno a disposizione della cittadinanza per rispondere a domande e per effettuare brevi e gratuiti screening della memoria.