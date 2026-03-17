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AVIS Sassuolo incontrerà, dal 19 al 28 aprile, 13 classi prime dell’Istituto Volta nell’ambito di un progetto sperimentale di educazione civica ed educazione alla salute, con percorsi dedicati alla prevenzione delle dipendenze da alcol, fumo e droghe.

Agli incontri sviluppati singolarmente per classe parteciperanno esperti sanitari che illustreranno agli studenti gli effetti delle sostanze sull’organismo e i rischi legati alle dipendenze, con particolare attenzione all’età adolescenziale.

AVIS Sassuolo, da sempre impegnata nella promozione della cultura della salute e della solidarietà, considera fondamentale il lavoro nelle scuole per sensibilizzare le nuove generazioni. Educare i ragazzi alla responsabilità verso se stessi e verso gli altri significa anche promuovere stili di vita corretti e la cultura del dono, valori alla base dell’associazione.

L’iniziativa rientra in un più ampio programma di collaborazione tra AVIS e le istituzioni scolastiche del territorio, con l’obiettivo di allargare questa esperienza anche in altri istituti per fornire agli studenti strumenti utili per affrontare con maggiore consapevolezza le sfide dell’età adolescenziale.