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Presso la Cattedrale di San Pietro, si è tenuta la tradizionale celebrazione liturgica del Precetto Pasquale Interforze, un importante momento di raccoglimento e condivisione per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia operanti nella città metropolitana di Bologna.

La funzione religiosa è stata officiata da Sua Eminenza Reverendissima Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna, alla presenza di numerose autorità civili e di una folta rappresentanza di Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Militari dei reparti stanziati nel bolognese. Presenti altresì i Labari e le Associazioni Combattentistiche e d’Arma del territorio. Un’occasione solenne che ha riaffermato i valori di servizio, sacrificio e coesione che accomunano le diverse componenti delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

Nel corso dell’omelia, il Cardinale Zuppi ha sottolineato l’importanza della Pasqua come simbolo di rinnovamento, speranza e impegno verso la comunità. Ha inoltre espresso riconoscenza per il quotidiano operato delle donne e degli uomini in uniforme, testimoniando la vicinanza della Chiesa alle Forze Armate e alle loro famiglie.

L’evento ha rappresentato non solo un momento di fede, ma anche un’occasione per rafforzare il legame tra istituzioni militari e territorio, in un contesto di condivisione dei valori di pace e solidarietà.