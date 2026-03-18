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In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, l’Amministrazione comunale di Formigine promuove un’importante occasione di riflessione e approfondimento dedicata alla risorsa idrica, nell’ottica di valorizzare questo elemento in una visione di sviluppo sostenibile.

Si parte venerdì 20 marzo alle ore 21 presso l’Auditorium Spira mirabilis (via Pagani 25), dove sarà proiettato il docufilm “La Grande Sete”. La serata vedrà la partecipazione straordinaria dell’autore Piero Badaloni, giornalista di lungo corso e storico volto del TG1, che ha realizzato l’opera in collaborazione con l’ODV “Ho Avuto Sete”. Il documentario si pone l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sui temi della carenza e della disuguaglianza nell’accesso all’acqua potabile nel mondo, denunciando come il nostro bene più prezioso sia ancora oggi vittima di sprechi e inquinamento. L’incontro, inserito nella rassegna GAL – Generazione Legale in collaborazione con l’Università Popolare di Formigine, permetterà di dialogare con un cronista che ha segnato la storia della TV italiana, dai grandi fatti di cronaca degli anni Settanta alla direzione di testate e corrispondenze internazionali. Infatti, Badaloni dal ’75 all’80 è stato inviato del tg1, dove ha seguito i principali fatti di cronaca: dal sequestro Moro all’attentato a Giovanni Paolo II. Dall’80 all’85 ha diretto come conduttore il tg delle 13,30. Tra le trasmissioni di cui è stato autore e conduttore: “Droga che fare”, il primo esperimento di tv di servizio con informazioni utili per uscire dalla tossicodipendenza; “Italia sera”, il primo esempio di “infoteinement”; “Uno mattina”, la prima “morning news” della tv italiana; “Piacere Raiuno”, un’inchiesta sulla provincia italiana. Dal ‘90 al ‘95 conduce l’edizione delle 20 del tg1 e “Lineanotte”, dal 2006 al 2008 è direttore di rai international; è stato corrispondente da Parigi, Bruxelles, Berlino e Madrid.

Per celebrare la ricorrenza, domenica 22 marzo, Giornata Mondiale dell’Acqua, l’appuntamento è dalle 10 alle 12 alla Torre dell’Acquedotto. Nel corso della mattinata, i volontari dell’Associazione di Storia Locale “E. Zanni” accompagneranno i visitatori alla scoperta della Torre e del Parco delle Tre Fontane, svelando i segreti di una struttura che per decenni è stata il cuore dell’approvvigionamento idrico cittadino. Il complesso, progettato negli anni Trenta dall’ingegner Remigio Casolari e inaugurato nel 1936, è un’imponente opera di architettura razionalista che svetta con i suoi 36 metri d’altezza.

Il programma della domenica si arricchirà nel pomeriggio, alle ore 16, con una visita guidata speciale pensata per le famiglie con bambini, seguita da un laboratorio creativo presso il Castello dove i più piccoli potranno cimentarsi nella costruzione di zampilli di carta e fontane pop-up. Per partecipare a queste attività è necessaria la prenotazione contattando i numeri 059 416145 – 059 416277 o scrivendo a castello@comune.formigine.mo.it.

Proprio a partire dal 22 marzo, il Parco delle Tre Fontane, recentemente riqualificato e restituito alla città grazie a un importante finanziamento del PNRR di un milione di euro, sarà aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 8:30 alle 18:30 nei giorni feriali e dalle 9:30 alle 19:30 nel fine settimana.