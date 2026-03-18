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Un gesto semplice che può tradursi in un grande investimento per la salute di tutta la comunità. È questo lo spirito della nuova lotteria di beneficenza promossa dalla Fondazione Grade Onlus insieme a Senonaltro – Associazione Vittorio Lodini, all’interno del progetto We CaRE di Pallacanestro Reggiana.

L’iniziativa è finalizzata a sostenere la raccolta fondi per l’acquisto di una Risonanza Magnetica 3 Tesla di ultima generazione, del valore di 1,5 milioni di euro, che sarà donata all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, contribuendo a migliorare in modo significativo la qualità diagnostica e la presa in carico dei pazienti.

I biglietti, dal costo di 5 euro, permetteranno non solo di partecipare all’estrazione di premi di grande interesse – tra cui un soggiorno per due persone in una struttura UNA Hotels, una canotta speciale di Jamar Smith e altri riconoscimenti – ma soprattutto di contribuire concretamente a un progetto di grande valore sanitario e sociale.

Afferma la Direttrice generale del Grade, Valeria Alberti: “Una delle caratteristiche che ha sempre contraddistinto il Grade è quella di riuscire a costruire collaborazioni importanti, sempre con l’obiettivo di attivare progetti che vanno a favore della comunità. Siamo molto contenti di questa partnership con Pallacanestro Reggiana e il progetto WeCare, di cui condividiamo profondamente i valori e gli obiettivi. Si rinnova inoltre la collaborazione con Senonaltro – Associazione Vittorio Lodini, che nell’ambito del progetto per la nuova Risonanza Magnetica ha già offerto un importantissimo contributo donando 30.000 euro lo scorso gennaio”.

La lotteria rappresenta infatti un esempio concreto di sinergia tra terzo settore, sport e imprese, resa possibile anche grazie al coinvolgimento del progetto We CaRE, nato nel 2023 proprio per mettere in rete realtà del territorio e generare iniziative a impatto sociale.

“Pallacanestro Reggiana ha dato vita al progetto We CaRE nel 2023 con l’obiettivo di creare un contenitore capace di mettere in rete associazioni, aziende partner e realtà del territorio, favorendo il dialogo e la collaborazione per realizzare iniziative concrete a sostegno della comunità – spiega Emanuele Maccaferri, coordinatore del progetto –. La lotteria benefica promossa da Fondazione Grade Onlus e Senonaltro rappresenta un’ulteriore dimostrazione di come lo sport possa diventare un potente veicolo di solidarietà e di impegno sociale. Per noi è motivo di grande soddisfazione poter affiancare e apprendere dall’esperienza di due realtà di riferimento nel nostro territorio e non solo”.

Doveroso ringraziamento all’azienda Agricola Dall’Aglio che ha donato il Parmigiano Reggiano per i premi della lotteria.

L’iniziativa sarà presentata ufficialmente in occasione della partita tra Pallacanestro Reggiana e Virtus Bologna, in programma domenica 22 marzo alle ore 19.30 al PalaBigi, con il coinvolgimento diretto anche del main sponsor UNA Hotels, che ha messo in palio il primo premio.

L’estrazione finale si terrà il 16 aprile alle ore 12.30 presso la sede della Pallacanestro Reggiana.

Un piccolo gesto, dunque, che può contribuire a un grande traguardo: dotare l’ospedale cittadino di una tecnologia avanzata, a beneficio di tutti.