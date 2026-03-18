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Lea Ceramiche, eccellenza del design ceramico Made in Italy, porta a Coverings 2026 (Las Vegas, 30 marzo – 2 aprile) una visione precisa: la superficie come strumento architettonico evoluto, capace di definire identità, atmosfera e valore progettuale.

All’interno dello spazio espositivo Panariagroup USA – Booth 6250 (Central Hall), le collezioni Pulse e Intense, espressione più recente della ricerca materica e tecnologica del brand, saranno protagoniste assolute. A dialogare con esse, inserti selezionati di Pigmenti, la pluripremiata collezione firmata da Ferruccio Laviani, e l’iconica Noblesse, con i suoi 12 sfarzosi marmi ceramici ispirati alle essenze naturali più nobili al mondo.

Un percorso espositivo costruito per esprimere una delle cifre più distintive di Lea Ceramiche: il mix & match sartoriale tra collezioni ed essenze, dove armonie e contrasti si definiscono con precisione progettuale. Accanto a Pigmenti e Noblesse, infatti, il dialogo si estende ad altre numerose e magnetiche collezioni del brand di Fiorano Modenese, in un sistema coerente che offre massima libertà compositiva senza mai perdere identità espressiva.

Pulse: la pietra immaginata che definisce lo spazio

Pulse nasce da un’ambizione: non replicare la pietra, ma reinventarla. Ritmo, profondità e vibrazione cromatica danno vita a superfici che interpretano la materia con sguardo contemporaneo, adattandosi con fluidità a ogni tipologia di progetto, dal residenziale all’hospitality, dagli spazi contract alle grandi architetture.

Le grandi lastre ultrasottili Slimtech amplificano ulteriormente la libertà compositiva garantita dalla collezione, offrendo impeccabile continuità materica per ambienti coerenti e riconoscibili, dove il dettaglio non è ornamento, ma scelta strutturale.

Intense: l’emozione naturale si fa architettura

Con Intense, la forza della pietra calcarea si traduce in superfici equilibrate e sofisticate, capaci di generare atmosfera senza rinunciare alle prestazioni tecniche.

Declinata tre differenti varianti tecnologiche, Intense entra con naturalezza in contesti progettuali diversi e dialoga con le altre linee del brand, confermando l’approccio meticoloso e accurato che da sempre caratterizza le proposte Lea Ceramiche: ogni elemento pensato in relazione agli altri, ogni scelta parte di un disegno complessivo, ogni collezione strumento di libertà compositiva.

Design & Performance: il 3-Tech Project

Per Lea Ceramiche, design e performance sono inscindibili. Ciascuna superficie nasce dall’incontro tra cultura progettuale italiana e innovazione tecnologica, in una sintesi che unisce estetica e affidabilità tecnica.

Pulse e Intense fanno parte del 3-Tech Project, il sistema esclusivo del brand che declina la stessa identità materica in tre spessori differenti, sviluppati attraverso altrettante tecnologie produttive proprietarie. Una proposta che garantisce continuità tra pavimenti, rivestimenti e applicazioni outdoor, offrendo al progettista uno strumento integrato, versatile e altamente performante nel tempo.

È così che le superfici acquisiscono nuovo significato, non limitandosi a rivestire lo spazio, ma diventandone parte strutturale.

Una visione progettuale per il mercato americano

La partecipazione a Coverings 2026 consolida la presenza di Lea Ceramiche negli Stati Uniti e rafforza le sinergie con architetti e interior designer che cercano soluzioni integrate, grandi formati e libertà progettuale.

Pulse e Intense – valorizzate dal dialogo con altre collezioni di design – raccontano di un brand che ha fatto della ricerca la propria grammatica e del progetto il proprio orizzonte: un’eccellenza del Made in Italy che non propone semplici collezioni, ma un sistema coerente e versatile, capace di interpretare l’architettura contemporanea su scala globale.