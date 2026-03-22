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Comico, autore e volto storico di Zelig, Federico Basso approda per la prima volta sul palco del Teatro Celebrazioni di Bologna. L’appuntamento è per martedì 24 marzo alle 21.00 con il suo spettacolo Profilo Basso.

In questo monologo, l’artista mette in scena la sua esperienza di “comico prestato ai social”, sintetizzando anni di successi maturati sui palchi più prestigiosi e sul piccolo schermo. Attraverso il suo sguardo acuto, la vita di tutti i giorni rivela sfaccettature inedite: un filtro originale che permette al pubblico di cogliere quegli aspetti della quotidianità spesso trascurati, pronti a trasformarsi in pura comicità.

Dagli esordi nell’improvvisazione teatrale alla consacrazione sul palco di Zelig, la carriera di Federico Basso è un percorso in continua ascesa. Dopo i primi passi nei laboratori del 2003, diventa uno dei volti simbolo di Zelig Off, prima come monologhista e poi come conduttore al fianco di Teresa Mannino. Oltre al cabaret, Basso ha saputo adattare la sua vis comica alla serialità televisiva – celebre la sua partecipazione a Quelli dell’Intervallo Café – e ai grandi show di prima serata: dalla recente esperienza al DopoFestival di Sanremo al talent di Rai 1 The Band.

Con uno stile che fonde l’umorismo dei club americani alla commedia italiana, ha firmato come autore successi come la sit-com Belli dentro e collaborato con grandi nomi del panorama nazionale, da Maurizio Crozza a Geppi Cucciari. Nel 2021, dopo otto anni di assenza, è tornato a calcare lo storico palco di Zelig con la maturità di un performer completo, fino a raggiungere la consacrazione definitiva presso il grande pubblico nel 2025, trionfando nella quinta stagione di “LOL – Chi ride è fuori”.

051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it