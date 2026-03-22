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Dopo il successo della scorsa stagione, martedì 24 marzo (ore 20.30) torna al Teatro Duse di Bologna uno degli ensemble di danza più acclamati a livello internazionale: Il Balletto Nazionale della Georgia ‘Sukhishvili’. I leggendari ‘georgiani volanti’ si esibiranno in uno spettacolo che vedrà in scena 60 artisti e musicisti in grado di lasciare il pubblico senza fiato. Noto in tutto il mondo per la sua energia travolgente e le sue coreografie che sfidano la gravità, questo corpo di ballo rappresenta una celebrazione della più autentica cultura georgiana, tra tradizione, forza e poesia.

Fondati nel 1945, i Sukhishvili si sono esibiti in oltre 100 Paesi, conquistando più di 90 milioni di spettatori e nel corso degli anni si sono guadagnati appellativi come ‘l’ottava meraviglia del mondo’. Un successo sancito anche dal record mondiale ottenuto al Teatro alla Scala di Milano dove per loro il sipario si è alzato ben 14 volti, facendoli entrare così nel Guinness dei Primati.

Lo show si avvale di coreografie imponenti, salti spettacolari e una potente orchestra dal vivo, creando un’esperienza visiva ed emozionale di altissimo livello. Gli interpreti maschili sorprendono per forza, velocità e precisione, mentre le ballerine si distinguono per un’eleganza eterea, quasi sospesa nel tempo. Parte integrante dello show sono anche i costumi scenici iconici, noti per la loro raffinatezza e per aver influenzato il mondo della moda, grazie a collaborazioni storiche con maison come Chanel, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani e Christian Dior.

Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it