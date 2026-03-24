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I Carabinieri della Stazione di Anzola dell’Emilia hanno arrestato un 30enne marocchino per lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria. L’intervento è scaturito presso la Rotonda Biagi di Casalecchio di Reno, dove si era verificato un incidente stradale autonomo che aveva coinvolto un motociclista. Sul posto erano già presenti tre agenti della Polizia di Stato, liberi dal servizio, che, accortisi della caduta, erano intervenuti per prestare soccorso al malcapitato unitamente ai sanitari del 118 giunti poco dopo.

Durante le operazioni di assistenza, gli agenti notavano che l’uomo, in evidente stato di agitazione, oltre a minacciare e aggredire i presenti, occultava un’arma all’interno dei pantaloni. I Carabinieri, intervenuti sul posto, procedevano quindi al controllo e al recupero dell’oggetto, accertando che si trattava di una pistola a salve. Nel corso dell’aggressione, due sanitari del 118 riportavano lesioni.

Il motociclista, identificato nel 30enne marocchino, veniva arrestato dai Carabinieri che, informato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, lo sottoponevano a vigilanza presso il Pronto soccorso, dove veniva visitato e medicato. Al termine delle cure, l’uomo veniva dimesso e rimesso in libertà, non sussistendo le esigenze per l’applicazione di misure cautelari.