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Nella notte del 24 marzo, la Polizia di Stato di Bologna ha tratto in arresto due cittadini di origine pakistana resisi responsabili di tentata rapina aggravata in concorso ai danni di un titolare di in un esercizio commerciale di Via delle Moline.

Durante il servizio di pattugliamento in via Augusto Righi, gli Agenti del Commissariato Due Torri San Francesco venivano richiamati da alcune urla provenienti dalla strada. Avvicinandosi, notavano due uomini intenti a litigare; uno dei due, visibilmente in difficoltà, sbracciava per attirare l’attenzione e chiedere aiuto. I Poliziotti intervenivano immediatamente, fermando entrambi i soggetti, che apparivano particolarmente agitati e aggressivi. Poco dopo, giungeva anche un secondo equipaggio in supporto.

L’uomo che chiedeva aiuto veniva identificato come il proprietario di un esercizio commerciale situato in via delle Moline. Lo stesso riferiva di essere stato appena aggredito, mentre si trovava a lavoro nel proprio negozio, da due uomini di origine pakistana (poi identificati e risultati rispettivamente nati nel 1994 e nel 1999), i quali avevano tentato di rapinarlo.

Secondo quanto ricostruito, i due si erano avvicinati al bancone posto all’ingresso del negozio con atteggiamento sospetto. Uno dei due era armato di coltello, mentre l’altro, con fare minaccioso, afferrava il dispositivo POS e lo lanciava contro il commerciante nel tentativo di colpirlo e di ottenere dei soldi. Alla vista della pattuglia, il soggetto più giovane tentava di darsi alla fuga.

Dai successivi controlli, entrambi i soggetti risultavano irregolari sul territorio nazionale e con numerosi precedenti di polizia per reati contro la Pubblica Amministrazione, contro la persona, danneggiamento e rapina. Al termine degli atti i due sono stati arrestati e condotti presso la locale Casa circondariale in attesa dell’udienza di convalida.