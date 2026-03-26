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Sabato 28 marzo, alle ore 10.30, inaugura “CIVICO8 – Officine Sociali” (in via G.B Toschi, 8) a Baiso, un nuovo spazio dedicato alla partecipazione, alla solidarietà e alla progettualità sociale.

L’edificio diventerà la sede operativa e il laboratorio di tre importanti associazioni del territorio: Tavola di Bisanzio, Pro Loco Baiso e SPSD Val di Secchia, le quali con tanto entusiasmo hanno partecipato all’arredo interno di questi spazi che diventeranno punto di riferimento per la socialità, la convivialità e la progettazione del futuro del Comune di Baiso.

I locali del “Civico8 – Officine sociali” sono stati oggetto di un accurato restauro reso possibile grazie al finanziamento di 57mila euro che il Comune di Baiso ha ottenuto dal GAL Antico Frignano Appennino Reggiano. Il progetto è stato curato dagli architetti Giorgio Teggi e Nadia Calzolari ed è consistito nel recupero integrale dell’edificio, con interventi di risanamento, rifacimento degli impianti e miglioramento energetico degli spazi interni, sostituzione di tutti gli infissi e installazione di un’opera d’arte esterna in corten, frutto dell’abile lavoro dell’officina Manzini di Viano che replica perfettamente i calanchi tipici di Baiso nelle forme e nel tipico color ruggine.

L’apertura di Civico8 rappresenta un traguardo fondamentale per l’Amministrazione comunale di Baiso che ha voluto restituire alla comunità un luogo di aggregazione e di servizio. I locali sono stati assegnati tramite bando pubblico all’Associazione Tavola Di Bisanzio, in collaborazione con Proloco di Baiso e Spsd Val Di Secchia che ne cureranno la gestione e le attività, trasformandoli in veri e propri laboratori di idee e supporto sociale.

La cerimonia d’inaugurazione, alla quale è invitata tutta la cittadinanza, si aprirà alle ore 10.30 con il saluto istituzionale del sindaco Fabio Spezzani e il taglio del nastro alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale. A seguire, visita guidata ai locali rinnovati per tutti i cittadini che potranno scoprire da vicino gli spazi messi a disposizione delle associazioni. La mattinata si concluderà con un momento conviviale e un rinfresco per tutti i partecipanti.

“Civico8 – Officine sociali non è solo un indirizzo, ma un simbolo di ripartenza e collaborazione – spiega il sindaco Fabio Spezzani – in questi spazi diamo casa all’associazionismo e creiamo un punto di riferimento dove ogni cittadino può sentirsi parte attiva della nostra comunità”.