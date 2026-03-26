Sono in corso i lavori di asfaltatura lungo via Ghiarella (nel tratto compreso tra via Papa Giovanni XXIII e l’ingresso al parcheggio del polo scolastico) e via Don Minzoni (in corrispondenza del parcheggio del cimitero). E’ istituito il senso unico alternato regolato da movieri
Da lunedì 30 marzo (ore 8.30) a venerdì 3 aprile (ore 79; per lavori di realizzazione della pavimentazione in asfalto stampato, sarà istituito invece il divieto di transito su via Ghiarella, nel tratto antistante la chiesa di Spezzano e il parcheggio del polo scolastico (tra via Papa Giovanni XXII e via Don Minzoni).
Sono previsti i seguenti percorsi alternativi: per il traffico proveniente da Maranello verso Formigine: via Nirano primo tronco > via Ghiarella > via Papa Giovanni XXIII > via Don Minzoni > via Ghiarella > via Flumendosa; per il traffico proveniente da Formigine verso Maranello: via Flumendosa > via Ghiarella > via Don Minzoni > via Papa Giovanni XXIII > via Ghiarella > via Nirano.